Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-02T12:49+0300
https://ria.ru/20200202/1564160691.html
Узбекистан начнет эвакуацию своих граждан из Китая 4 февраля
https://cdn23.img.ria.ru/images/156396/05/1563960567_77:0:2957:1620_1036x0_80_0_0_15c9b69704ea1e0a46034a0f20c1adc3.jpg
РИА Новости

Узбекистан начнет эвакуацию своих граждан из Китая 4 февраля

12:49 02.02.2020
12135
© РИА Новости / Александр КряжевПассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
Пассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
© РИА Новости / Александр Кряжев
ТАШКЕНТ, 2 фев - РИА Новости. Эвакуация граждан Узбекистана из Китая из-за вспышки коронавируса начнется 4 февраля чартерными авиарейсами из аэропорта Пекина, сообщает в воскресенье пресс-служба узбекистанского МИД.
По данным ведомства, в настоящее время совместно с китайской стороной идет проработка вопроса организации чартерных рейсов для эвакуации граждан Узбекистана, находящихся на территории Китая, в том числе в Ухане, в служебных и образовательных целях.
"Планируется, что чартерные рейсы из Пекина в Ташкент состоятся 4 и 5 февраля. Граждан Узбекистана просим прибыть в Пекин 3 февраля. О датах других рейсов будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении на сайте министерства.
По данным посольства республики в Пекине, на 1 февраля в Ухане находится 81 гражданин Узбекистана. С ними установлены телефонные контакты, а также поддерживается связь через социальную сеть WeChat, добавили в МИД страны
Пассажиры в аэропорту Тяньхэ, провинция Хубэй, КНР
11:55
В посольстве рассказали о подготовке к эвакуации россиян из Китая
Ранее представитель министерства транспорта Узбекистана сообщил РИА Новости, что узбекская сторона с 1 февраля временно приостановила авиасообщение с КНР из-за распространения коронавируса. МИД страны рекомендовал воздерживаться от поездок в Китай, а госкомтуризма предложил туроператорам приостановить продажу туров в эту страну.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
18723511
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаУзбекистанКитайВ мире
Рекомендуем
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в Москве
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское
Пенсии, пособия, проезд: что изменится с 1 февраля
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
"Газовый армагеддон" для США: Bank of America вынес приговор СПГ
Владимир Познер
"Это отвратительно": Познер разоблачил "злобное вранье" о России
Певица Любовь Успенская
"Она меня душила": дочь Любови Успенской обвинила мать в нападении
Пассажирский самолет в небе
На борту самолета Челябинск — Москва умер пассажир
Елена Ханга в Музее ВФМС в Главном медиацентре в Сочи
Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Паспорт гражданина Российской Федерации
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Паспорт гражданина Российской Федерации
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Семья во время прогулки на набережной
Росстат назвал регионы-лидеры по убыли населения
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Пушков оценил слова Помпео о поставках нефти в Белоруссию
Падение метеора на Урале зафиксировали камеры наблюдения
Падение метеора на Урале попало на видео
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео прибыл в Узбекистан
Здание Государственной думы
В Госдуме предложили вернуть систему привязки штрафов к МРОТ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:28СМИ: около 20 человек погибли при атаке боевиков в Буркина-Фасо
20:27Очевидец раскрыл подробности теракта в Лондоне
20:26Лавров назвал перспективные отрасли сотрудничества с Индонезией
20:22Вернувшиеся из Китая нижегородские студенты будут учиться дистанционно
20:22Дуа Липа представила на YouTube клип на песню Physical
20:18Китай пока не принял предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом
20:03Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим
19:55Седьмым зараженным коронавирусом во Вьетнаме стал гражданин США
19:46Назначен и.о. руководителя администрации главы Чувашии
19:43Джонсон соболезнует пострадавшим в связи с инцидентом в Лондоне
19:37Район на юге Лондона, где произошел теракт, остается оцепленным
19:31Во Франции прошла церемония в память о Сталинградской битве
19:28Посольство выясняет, пострадали ли россияне при нападении в Лондоне
19:10В результате теракта в Лондоне пострадали два человека
18:58NI объяснил, почему США стоит бояться российских "Солнцепеков"
18:57Смертельное ДТП в Москве попало на видео
18:54Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует
18:33Житель Челябинска пытался продать ребенка за пять тысяч рублей
18:30Володин призвал изучить причины убыли населения в регионах
18:29В Лондоне мужчина напал с ножом на прохожих
Лента новостейМолния