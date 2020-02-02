Узбекистан начнет эвакуацию своих граждан из Китая 4 февраля

ТАШКЕНТ, 2 фев - РИА Новости. Эвакуация граждан Эвакуация граждан Узбекистана из Китая из-за вспышки коронавируса начнется 4 февраля чартерными авиарейсами из аэропорта Пекина, сообщает в воскресенье пресс-служба узбекистанского МИД.

По данным ведомства, в настоящее время совместно с китайской стороной идет проработка вопроса организации чартерных рейсов для эвакуации граждан Узбекистана, находящихся на территории Китая, в том числе в Ухане, в служебных и образовательных целях.

"Планируется, что чартерные рейсы из Пекина в Ташкент состоятся 4 и 5 февраля. Граждан Узбекистана просим прибыть в Пекин 3 февраля. О датах других рейсов будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным посольства республики в Пекине, на 1 февраля в Ухане находится 81 гражданин Узбекистана. С ними установлены телефонные контакты, а также поддерживается связь через социальную сеть WeChat, добавили в МИД страны

Ранее представитель министерства транспорта Узбекистана сообщил РИА Новости, что узбекская сторона с 1 февраля временно приостановила авиасообщение с КНР из-за распространения коронавируса. МИД страны рекомендовал воздерживаться от поездок в Китай, а госкомтуризма предложил туроператорам приостановить продажу туров в эту страну.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.