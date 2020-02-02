В Армении родные погибшего военного прекратили акцию протеста

Ранее в Следственном комитете Армении сообщили, что по факту гибели в четверг 20-летнего солдата-срочника Ваграма Авагяна возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства". В воскресенье утром его родственники провели шествие, неся гроб и фотографию погибшего. Они требовали "снять клеймо самоубийцы" с погибшего и назвать имена виновных в его смерти. У въезда в армянскую столицу с протестующими встретился министр обороны.