В Армении родные погибшего военного прекратили акцию протеста

ЕРЕВАН, 2 фев – РИА Новости. Министр обороны Армении Давид Тоноян уговорил в воскресенье прекратить акцию протеста родственников погибшего 30 января военного, которые не согласны с официальной версией о самоубийстве солдата и утром частично перекрыли дорогу, ведущую из Армавирской области в Ереван.
Ранее в Следственном комитете Армении сообщили, что по факту гибели в четверг 20-летнего солдата-срочника Ваграма Авагяна возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства". В воскресенье утром его родственники провели шествие, неся гроб и фотографию погибшего. Они требовали "снять клеймо самоубийцы" с погибшего и назвать имена виновных в его смерти. У въезда в армянскую столицу с протестующими встретился министр обороны.
"Давайте прекратим это… Судя по полученной информации, обстоятельствам, которые я вижу, он (погибший военный – ред.) для меня не самоубийца", - сказал Тоноян. По его словам, проявившие халатность командиры будут строго наказаны, имена виновных опубликованы. Министр призвал протестующих прекратить акцию и заявил, что лично примет участие в траурных мероприятиях.
После переговоров с Тонояном акция протеста была прекращена.
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Позднее пресс-секретарь СК Наира Арутюнян сообщила в Facebook, что по факту гибели солдата задержаны трое сослуживцев Авагяна. По ее словам, они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей УК "нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, повлекшее тяжкие последствия". Максимальная санкция по указанной статье предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Ранее министр обороны Армении заявил онлайн-ресурсу news.am, что один из подозреваемых – сын бывшего депутата парламента Аракела Мовсисяна.