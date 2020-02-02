Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-02T12:45+0300
https://ria.ru/20200202/1564160635.html
В Армении родные погибшего военного прекратили акцию протеста
https://cdn24.img.ria.ru/images/44469/97/444699777_0:1210:3745:3316_1036x0_80_0_0_56c5d4ec4385846089bf27034bbae91a.jpg
РИА Новости

В Армении родные погибшего военного прекратили акцию протеста

12:45 02.02.2020
2973
© РИА НовостиМинистр обороны Армении Давид Тоноян
Министр обороны Армении Давид Тоноян
© РИА Новости
Министр обороны Армении Давид Тоноян . Архивное фото
ЕРЕВАН, 2 фев – РИА Новости. Министр обороны Армении Давид Тоноян уговорил в воскресенье прекратить акцию протеста родственников погибшего 30 января военного, которые не согласны с официальной версией о самоубийстве солдата и утром частично перекрыли дорогу, ведущую из Армавирской области в Ереван.
Ранее в Следственном комитете Армении сообщили, что по факту гибели в четверг 20-летнего солдата-срочника Ваграма Авагяна возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства". В воскресенье утром его родственники провели шествие, неся гроб и фотографию погибшего. Они требовали "снять клеймо самоубийцы" с погибшего и назвать имена виновных в его смерти. У въезда в армянскую столицу с протестующими встретился министр обороны.

"Давайте прекратим это… Судя по полученной информации, обстоятельствам, которые я вижу, он (погибший военный – ред.) для меня не самоубийца", - сказал Тоноян. По его словам, проявившие халатность командиры будут строго наказаны, имена виновных опубликованы. Министр призвал протестующих прекратить акцию и заявил, что лично примет участие в траурных мероприятиях.

После переговоров с Тонояном акция протеста была прекращена.
Военнослужащие США и Афганистана в провинции Кандагар в Афганистане
30 ноября 2019, 08:00
Гибнут чаще, чем в Ираке. Почему военные США убивают сами себя
Позднее пресс-секретарь СК Наира Арутюнян сообщила в Facebook, что по факту гибели солдата задержаны трое сослуживцев Авагяна. По ее словам, они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей УК "нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, повлекшее тяжкие последствия". Максимальная санкция по указанной статье предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Ранее министр обороны Армении заявил онлайн-ресурсу news.am, что один из подозреваемых – сын бывшего депутата парламента Аракела Мовсисяна.
1001322
Обсудить 0
Давид ТоноянАрменияВ мире
Рекомендуем
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское
Пенсии, пособия, проезд: что изменится с 1 февраля
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
"Газовый армагеддон" для США: Bank of America вынес приговор СПГ
Владимир Познер
"Это отвратительно": Познер разоблачил "злобное вранье" о России
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в Москве
Певица Любовь Успенская
"Она меня душила": дочь Любови Успенской обвинила мать в нападении
Елена Ханга в Музее ВФМС в Главном медиацентре в Сочи
Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Паспорт гражданина Российской Федерации
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Пассажирский самолет в небе
На борту самолета Челябинск — Москва умер пассажир
Паспорт гражданина Российской Федерации
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Падение метеора на Урале зафиксировали камеры наблюдения
Падение метеора на Урале попало на видео
Здание Государственной думы
В Госдуме предложили вернуть систему привязки штрафов к МРОТ
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Пушков оценил слова Помпео о поставках нефти в Белоруссию
Наталья Поклонская
Поклонская снялась в фотосессии в "голливудском" стиле
Осень в Крыму
В Крыму не поверили, что Киев способен поставлять воду на полуостров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:28СМИ: около 20 человек погибли при атаке боевиков в Буркина-Фасо
20:27Очевидец раскрыл подробности теракта в Лондоне
20:26Лавров назвал перспективные отрасли сотрудничества с Индонезией
20:22Вернувшиеся из Китая нижегородские студенты будут учиться дистанционно
20:22Дуа Липа представила на YouTube клип на песню Physical
20:18Китай пока не принял предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом
20:03Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим
19:55Седьмым зараженным коронавирусом во Вьетнаме стал гражданин США
19:46Назначен и.о. руководителя администрации главы Чувашии
19:43Джонсон соболезнует пострадавшим в связи с инцидентом в Лондоне
19:37Район на юге Лондона, где произошел теракт, остается оцепленным
19:31Во Франции прошла церемония в память о Сталинградской битве
19:28Посольство выясняет, пострадали ли россияне при нападении в Лондоне
19:10В результате теракта в Лондоне пострадали два человека
18:58NI объяснил, почему США стоит бояться российских "Солнцепеков"
18:57Смертельное ДТП в Москве попало на видео
18:54Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует
18:33Житель Челябинска пытался продать ребенка за пять тысяч рублей
18:30Володин призвал изучить причины убыли населения в регионах
18:29В Лондоне мужчина напал с ножом на прохожих
Лента новостейМолния