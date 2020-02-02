ОПЕК+ соберет техкомитет для анализа ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Страны Страны ОПЕК + решили провести заседание технического мониторингового комитета раньше первоначальных планов, чтобы проанализировать ситуацию с коронавирусом и ее влияние на рынок нефти, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами альянса.

"Заседание запланировано на вторник-среду (4-5 февраля - ред.)... Изначально его хотели провести перед министерскими встречами в марте", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что альянс продолжает обсуждать перенос на более ранний срок министерских встреч, которые сейчас назначены на 5-6 марта, но пока окончательного решения нет. Ранее в СМИ появилась информация о том, что такую идею обсуждает Саудовская Аравия с членами ОПЕК+.

В свою очередь министр энергетики России Александр Новак в пятницу подтвердил, что ОПЕК+ обсуждает перенос встречи на фоне ситуации в Китае с коронавирусом, но окончательного решения еще нет. Он также отметил, что для возможной реакции нужно точнее оценить ситуацию с коронавирусом, помониторить ее развитие в течение ближайших нескольких дней.