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https://ria.ru/20200202/1564160472.html
ОПЕК+ соберет техкомитет для анализа ситуации с коронавирусом
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РИА Новости

ОПЕК+ соберет техкомитет для анализа ситуации с коронавирусом

12:34 02.02.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Страны ОПЕК+ решили провести заседание технического мониторингового комитета раньше первоначальных планов, чтобы проанализировать ситуацию с коронавирусом и ее влияние на рынок нефти, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами альянса.
"Заседание запланировано на вторник-среду (4-5 февраля - ред.)... Изначально его хотели провести перед министерскими встречами в марте", - сказал он.
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Собеседник агентства отметил, что альянс продолжает обсуждать перенос на более ранний срок министерских встреч, которые сейчас назначены на 5-6 марта, но пока окончательного решения нет. Ранее в СМИ появилась информация о том, что такую идею обсуждает Саудовская Аравия с членами ОПЕК+.
В свою очередь министр энергетики России Александр Новак в пятницу подтвердил, что ОПЕК+ обсуждает перенос встречи на фоне ситуации в Китае с коронавирусом, но окончательного решения еще нет. Он также отметил, что для возможной реакции нужно точнее оценить ситуацию с коронавирусом, помониторить ее развитие в течение ближайших нескольких дней.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей. Дальнейшая судьба сделки ОПЕК+ должна быть определена на планируемой 6 марта встрече альянса в Вене.
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