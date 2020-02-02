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Мэр Новосибирска призвал проверить объекты Академгородка после ЧП
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РИА Новости

Мэр Новосибирска призвал проверить объекты Академгородка после ЧП

12:26 02.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник следственного комитета РФ и сотрудники ЖКХ на месте обрушения кровли кафе в Новосибирске
Сотрудник следственного комитета РФ и сотрудники ЖКХ на месте обрушения кровли кафе в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник следственного комитета РФ и сотрудники ЖКХ на месте обрушения кровли кафе в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 2 фев – РИА Новости. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть после обрушения пристройки к находящемуся в ведении предприятия Сибирского отделения РАН хозяйственному корпусу считает необходимым проверить все подобные объекты Академгородка, не относящиеся к научной деятельности.
Ранее в МЧС сообщили, что в Советском районе Новосибирска обрушилась кровля в кафе, под завалами оказались люди. В региональном главке МЧС уточнили, что пристройка из сэндвич-панелей эксплуатировалась как раздевалка ночного клуба и вероятнее всего не выдержала тяжести скопившегося снега. При обрушении погибла девушка, еще четыре человека пострадали. Двоих пострадавших с переохлаждением после осмотра в больнице отпустили домой.
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"К сожалению, на территории Академгородка есть объекты, которые используются не в целях научной деятельности СО РАН. Законность их работы требуется проверить", - написал градоначальник на своей странице в Facebook.
Ранее прокуратура сообщила, что здание, пристройка к которому обрушилась, находилось в ведении ФГУП ЖКХ ННЦ СО РАН и представляло из себя хозяйственный корпус. По словам мэра, здание было абсолютно не предназначено для проведения молодежной вечеринки, которая в итоге оказалась омрачена трагедией.
"Считаю правильным передачу в собственность муниципалитета коммунального комплекса ЖКХ СО РАН в Советском районе для более эффективного управления. Готовы взять ответственность за его работу", - добавил градоначальник.
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Анатолий ЛокотьРоссийская академия наукНовосибирскПроисшествия
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