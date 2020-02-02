Мэр Новосибирска призвал проверить объекты Академгородка после ЧП

НОВОСИБИРСК, 2 фев – РИА Новости. Мэр Мэр Новосибирска Анатолий Локоть после обрушения пристройки к находящемуся в ведении предприятия Сибирского отделения РАН хозяйственному корпусу считает необходимым проверить все подобные объекты Академгородка, не относящиеся к научной деятельности.

Ранее в МЧС сообщили, что в Советском районе Новосибирска обрушилась кровля в кафе, под завалами оказались люди. В региональном главке МЧС уточнили, что пристройка из сэндвич-панелей эксплуатировалась как раздевалка ночного клуба и вероятнее всего не выдержала тяжести скопившегося снега. При обрушении погибла девушка, еще четыре человека пострадали. Двоих пострадавших с переохлаждением после осмотра в больнице отпустили домой.

"К сожалению, на территории Академгородка есть объекты, которые используются не в целях научной деятельности СО РАН. Законность их работы требуется проверить", - написал градоначальник на своей странице в Facebook

Ранее прокуратура сообщила, что здание, пристройка к которому обрушилась, находилось в ведении ФГУП ЖКХ ННЦ СО РАН и представляло из себя хозяйственный корпус. По словам мэра, здание было абсолютно не предназначено для проведения молодежной вечеринки, которая в итоге оказалась омрачена трагедией.