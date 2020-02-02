В Росгвардии рассказали подробности нападения на патрульного в Москве

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В пресс-службе Росгвардии рассказали подробности нападения на сотрудника ведомства в Москве, к которому, по информации СМИ, причастен чемпион России по боксу.
Инцидент произошел в одном из жилых домов на Фрунзенской набережной, сообщили в ведомстве. Двое мужчин увидели патрульный автомобиль, испугались и решили спрятаться в подъезде.
Правоохранители сочли такое поведение подозрительным и проследовали за ними, чтобы проверить документы. В подъезде мужчины вели себя агрессивно, один из них ударил росгвардейца в лицо.
Нарушителей доставили в отдел полиции. При личном досмотре у них обнаружили пакет с кокаином. Возбуждено уголовное дело.
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