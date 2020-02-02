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В Росгвардии рассказали подробности нападения на патрульного в Москве
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РИА Новости

В Росгвардии рассказали подробности нападения на патрульного в Москве

12:13 02.02.2020 (обновлено: 15:22 02.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник вневедомственной охраны
Сотрудник вневедомственной охраны
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В пресс-службе Росгвардии рассказали подробности нападения на сотрудника ведомства в Москве, к которому, по информации СМИ, причастен чемпион России по боксу.
Инцидент произошел в одном из жилых домов на Фрунзенской набережной, сообщили в ведомстве. Двое мужчин увидели патрульный автомобиль, испугались и решили спрятаться в подъезде.
Правоохранители сочли такое поведение подозрительным и проследовали за ними, чтобы проверить документы. В подъезде мужчины вели себя агрессивно, один из них ударил росгвардейца в лицо.
Нарушителей доставили в отдел полиции. При личном досмотре у них обнаружили пакет с кокаином. Возбуждено уголовное дело.
Автомобиль Следственного комитета РФ
13 января, 15:47
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РосгвардияМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Чуть что – нашли кокаин в правом кармане. Боксёру, чемпиону, наверное, как какому-то гастарбайтеру для начала разговора заломили руки, вот он и взбесился. Ведь есть прецедент с подбросом наркоты при досмотре.… Но, Русгвардия не дремлет.
2 февраля, 12:40
Виктор Шаповалов
26100373
Когда этот боксер сломает вам лицевые кости и вы получите тяжелые травмы , то вспомните это пост.
2 февраля, 13:23
xxazar555
6910009
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