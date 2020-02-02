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Культура
2020-02-02T12:04+0300
https://ria.ru/20200202/1564159977.html
В "Гоголь-центре" рассказали о планах на 2020 год
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РИА Новости

В "Гоголь-центре" рассказали о планах на 2020 год

12:04 02.02.2020
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© предоставлено пресс-службой театра "Гоголь-центр"Спектакль "Петровы в гриппе" Антона Федорова в "Гоголь-центре"
Спектакль Петровы в гриппе Антона Федорова в Гоголь-центре
© предоставлено пресс-службой театра "Гоголь-центр"
Спектакль "Петровы в гриппе" Антона Федорова в "Гоголь-центре". Архивное фото
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Московский театр "Гоголь-центр", который живет не театральными сезонами, а календарными годами, в свой День рождения, 2 февраля, объявил планы на 2020 год, а также подвел итоги за 7 лет, сообщили в пресс-службе театра.
"Семь лет – достаточный для театра срок по сегодняшним скоростям и темпам, поэтому можно подводить некоторые итоги. Первое и главное, сегодня "Гоголь-центр" – одна из лучших театральных трупп России, это прекрасные артисты разных поколений, которые образуют ансамбль. Наша труппа может существовать в достаточно большом диапазоне задач и разных типах театров", - цитирует пресс-служба художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова.
Второе - это "зрительское признание, постоянные аншлаги", добавил худрук, упомянув более чем 100 тысяч зрителей, которые посетили театр за прошедший год, и возникающие сайты-перекупщики, с которыми ведется постоянная борьба. "Это говорит о том, что наш театр нужен, востребован и находится на пике популярности", - подчеркнул Серебренников.
Худрук сказал еще об одном третьем важном итоге – международном признании "Гоголь-центра", который участвует в таких знаменитых фестивалях как Авиньонский, о постоянных запросах на гастроли в разные страны, в лучших театральных компаниях и центрах мира.
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"Спектакли "Гоголь-центра" приглашают для того, чтобы мы представляли российский театр за рубежом. Проект "Декамерон" с Deutshes Theater Berlin, над которым мы работаем в данный момент – еще одно тому доказательство", - сказал Серебренников.
Помимо совместного проекта "Декамерон" (премьера состоится в июне), в постановке Серебренникова состоятся еще шесть премьер. Это спектакль Евгения Кулагина и Ивана Естегнеева "Жизнь человека" по пьесе Леонида Андреева, "Дон Кихот" - постановка Ивана Вырыпаева по роману Мигеля де Сервантеса, спектакль Семена Серзина по роману Саши Филипенко "Красный крест", "Страх и отвращение в Москве" - сочинение Филиппа Авдеева, Александра Горчилина и Егора Прокопьева по роману Хантера Томпсона, спектакль "Человек без имени" - постановка Никиты Кукушкина и Валерия Печейкина по текстам Владимира Одоевского и "Веничка" - спектакль Николая Коляды и Бориса Березовского по записным книжкам Венедикта Ерофеева (совместный проект "Коляда-театра" и "Гоголь-центра").
В наступившем году запланированы гастроли "Гоголь-центра" в Израиль со спектаклем "Наша Алла", в Санкт-Петербург с постановками "Маленькие трагедии" и "Мученик", в Германию с "Барокко", Грецию и США со спектаклем "Мертвые души".
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"Все эти годы мы старались быть честными со своим зрителем – говорить на темы, которые нам казались важными, актуальными, быть открытыми. Наверняка этим и можно объяснить аншлаги на наших спектаклях и почти 99% проданных билетов за прошедший год. Для нас это не сухая статистика, а степень зрительского доверия и стимул развиваться дальше", - цитирует пресс-служба директора Гоголь-центра Алексея Кабешева.
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КультураГоголь-центрКирилл Серебренников
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