В "Гоголь-центре" рассказали о планах на 2020 год

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Московский театр Московский театр "Гоголь-центр" , который живет не театральными сезонами, а календарными годами, в свой День рождения, 2 февраля, объявил планы на 2020 год, а также подвел итоги за 7 лет, сообщили в пресс-службе театра.

"Семь лет – достаточный для театра срок по сегодняшним скоростям и темпам, поэтому можно подводить некоторые итоги. Первое и главное, сегодня "Гоголь-центр" – одна из лучших театральных трупп России, это прекрасные артисты разных поколений, которые образуют ансамбль. Наша труппа может существовать в достаточно большом диапазоне задач и разных типах театров", - цитирует пресс-служба художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова

Второе - это "зрительское признание, постоянные аншлаги", добавил худрук, упомянув более чем 100 тысяч зрителей, которые посетили театр за прошедший год, и возникающие сайты-перекупщики, с которыми ведется постоянная борьба. "Это говорит о том, что наш театр нужен, востребован и находится на пике популярности", - подчеркнул Серебренников.

Худрук сказал еще об одном третьем важном итоге – международном признании "Гоголь-центра", который участвует в таких знаменитых фестивалях как Авиньонский, о постоянных запросах на гастроли в разные страны, в лучших театральных компаниях и центрах мира.

"Спектакли "Гоголь-центра" приглашают для того, чтобы мы представляли российский театр за рубежом. Проект "Декамерон" с Deutshes Theater Berlin, над которым мы работаем в данный момент – еще одно тому доказательство", - сказал Серебренников.

Помимо совместного проекта "Декамерон" (премьера состоится в июне), в постановке Серебренникова состоятся еще шесть премьер. Это спектакль Евгения Кулагина и Ивана Естегнеева "Жизнь человека" по пьесе Леонида Андреева, "Дон Кихот" - постановка Ивана Вырыпаева по роману Мигеля де Сервантеса, спектакль Семена Серзина по роману Саши Филипенко "Красный крест", "Страх и отвращение в Москве" - сочинение Филиппа Авдеева, Александра Горчилина и Егора Прокопьева по роману Хантера Томпсона, спектакль "Человек без имени" - постановка Никиты Кукушкина и Валерия Печейкина по текстам Владимира Одоевского и "Веничка" - спектакль Николая Коляды и Бориса Березовского по записным книжкам Венедикта Ерофеева (совместный проект "Коляда-театра" и "Гоголь-центра").

В наступившем году запланированы гастроли "Гоголь-центра" в Израиль со спектаклем "Наша Алла", в Санкт-Петербург с постановками "Маленькие трагедии" и "Мученик", в Германию с "Барокко", Грецию и США со спектаклем "Мертвые души".