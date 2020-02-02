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Мэр Новосибирска рассказал о здании, где рухнула крыша
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РИА Новости

Мэр Новосибирска рассказал о здании, где рухнула крыша

12:03 02.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета РФ на месте обрушения кровли кафе в Новосибирске
Автомобиль следственного комитета РФ на месте обрушения кровли кафе в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 2 фев – РИА Новости. Хозяйственный корпус и его обрушившаяся в Новосибирске пристройка из сэндвич-панелей были абсолютно не предназначены для проведения массовых мероприятий, обрушение стало результатом "вопиющей безответственности", заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Ранее в МЧС сообщили, что в Советском районе Новосибирска в ночь на воскресенье обрушилась кровля в кафе, под завалами оказались люди. В региональном главке МЧС уточнили, что пристройка из сэндвич-панелей эксплуатировалась как раздевалка ночного клуба и вероятнее всего не выдержала тяжести скопившегося снега. При обрушении погибла девушка, еще четыре человека пострадали. Двоих пострадавших с переохлаждением после осмотра в больнице отпустили домой.
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"Прокуратура уже выяснила, что здание находилось в ведении ФГУП ЖКХ ННЦ СО РАН, ранее оно использовалось для хозяйственных нужд, и было абсолютно не предназначено для проведения массовых мероприятий. Как оказалось возможным, что здание должным образом не обслуживалось и использовалось не по назначению?", - написал градоначальник на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что трагедия стала результатом "вопиющей безответственности конкретных лиц". По его словам, жизнь десятков людей подвергли риску, чтобы заработать на проведении "нелегальной вечеринки".
"Необходимо принять все меры, чтобы избежать повторения таких случаев. Для нас это также печальный урок организации работы с молодежью", - сказал Локоть.
Глава города отметил, что он в соответствии с действующим в городе режимом ЧС из-за снега, потребовал от организаций и предприятий любых форм собственности принять все необходимые меры безопасности.
Локоть выразил соболезнования родным и близким пострадавших и погибшей девушки, а также дал поручение оказать поддержку их семьям.
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Обрушение кровли кафе в НовосибирскеАнатолий ЛокотьМЧС РФНовосибирскПроисшествия
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