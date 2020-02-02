В России не выявляли новых случаев заболевания коронавирусом

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, по последним данным, в России не выявлено, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
В пятницу сообщалось о двух случаях заражения коронавирусной инфекцией в России.
"За период мониторинга выявлено 360 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР", - говорится в сообщении.
Зараженные коронавирусной инфекцией находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров, их состояние удовлетворительное, жалоб нет, уточнили в пресс-службе.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.