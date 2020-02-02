Помпео оценил Парк высоких технологий в Белоруссии

По мнению госсекретаря США, на примере белорусского ПВТ "становится понятно, насколько эффективно американские инвестиции могут содействовать улучшению благосостояния во всем мире".

В Парке высоких технологий зарегистрировано 62 компании (из 751 резидента ПВТ) с американским капиталом. Экспорт их услуг в США в 2019 году достиг 900 миллионов долларов. Более 280 резидентов ПВТ выполняют те или иные виды работ, услуг для США.