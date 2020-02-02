Помпео оценил Парк высоких технологий в Белоруссии

МИНСК, 2 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что вдохновлен увиденным в Парке высоких технологий (ПВТ) в Белоруссии и на примере парка становится понятно, "насколько эффективно американские инвестиции могут содействовать улучшению благосостояния во всем мире".
Ранее в субботу госсекретарь США в рамках своего евразийского турне посетил Минск, где провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и министром иностранных дел страны Владимиром Макеем. После этого Помпео посетил ПВТ. Директор администрации ПВТ Всеволод Янчевский рассказал о результатах работы парка и о его достижениях. Госсекретарь США также ознакомился с презентациями пяти компаний-резидентов Парка высоких технологий.
"Вдохновлен тем, что увидел в Парке высоких технологий в Белоруссии. Отличный пример того, как Белоруссия может использовать свой экстраординарный потенциал роста, проводя перспективную экономическую политику и разумное регулирование", - написал Помпео на своей странице в Twitter.
Inspired by what I saw at Hi-Tech Park #Belarus. A great example of how Belarus can seize its extraordinary growth potential by embracing forward-looking economic policies and smart regulation. It’s clear how impactful American investment can foster prosperity across the globe. pic.twitter.com/5HfEJH82IT— Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 1, 2020
По мнению госсекретаря США, на примере белорусского ПВТ "становится понятно, насколько эффективно американские инвестиции могут содействовать улучшению благосостояния во всем мире".
В Парке высоких технологий зарегистрировано 62 компании (из 751 резидента ПВТ) с американским капиталом. Экспорт их услуг в США в 2019 году достиг 900 миллионов долларов. Более 280 резидентов ПВТ выполняют те или иные виды работ, услуг для США.