В посольстве рассказали о подготовке к эвакуации россиян из Китая

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Китайскую провинцию Китайскую провинцию Хубэй , наиболее подверженную эпидемии коронавируса 2019-nCoV, готовы покинуть 130 россиян, сообщил пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров в эфире телеканала "Россия 24".

"В соответствии с решением о проведении эвакуации российских соотечественников из провинции Хубэй посольство в настоящий момент формирует список граждан России, намеренных в срочном порядке покинуть территорию провинции. Число соотечественников, с которыми мы установили связь, на данный момент составляет 202 человека", — уточнил Егоров.

О порядке и времени эвакуации объявят дополнительно, сказал пресс-атташе.

В пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о первых двух зарегистрированных случаях заражения вирусной пневмонией в России: оба пациента — граждане Китая. По информации Роспотребнадзора, зараженные находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров, их состояние удовлетворительное.

В связи с этим правительство приняло решение приостановить все полеты российских авиакомпаний в Китай (кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг), эвакуировать из Хубэя около 650 находящихся там россиян, закрыть российско-китайскую границу на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией и временно отменить рабочие визы для граждан КНР.

Также российские власти попросили аптеки и производителей воздержаться от завышения цен на продукцию.

Коронавирус 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Предположительный источник инфекции — оптовый рынок морепродуктов Хуанань, хотя некоторые ученые сомневаются в подлинности этой версии.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения по всему миру превысило 14,5 тысячи, 305 человек умерли. Самая сложная ситуация — в Китае, однако заболевшие есть также в России, Испании, Италии, Финляндии, Индии, Южной Корее, Камбодже, ОАЭ, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, на Шри-Ланке и Филиппинах.

Вирус передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также через прикосновение грязными руками к глазам. Основные симптомы — сухой кашель, затрудненное дыхание, повышенная температура тела, озноб и слабость. В некоторых случаях болезнь протекает без пневмонии, но сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, однако даже со слабо выраженными симптомами больной может заразить других.