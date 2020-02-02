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В Тюменскую область поставят более 700 тысяч медицинских масок
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РИА Новости

В Тюменскую область поставят более 700 тысяч медицинских масок

11:44 02.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДевушка надевает защитную маску
Девушка надевает защитную маску
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Девушка надевает защитную маску. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Более 700 тысяч медицинских масок поставят в Тюменскую область, где у китайской студентки обнаружен новый коронавирус, сообщает в воскресенье департамент здравоохранения региона.
В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в РФ выявлены два первых случая коронавируса, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в регионе лабораторно подтвержден случай коронавируса у китайской студентки Тюменского индустриального университета. Управление Роспотребнадзора по региону сообщило, что заболевание протекает в легкой форме. Организован комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции. По данным департамента здравоохранения региона, студентка чувствует себя хорошо.
"Маски есть в наличии в сети аптек "Фармация", также проведена на днях рабочая встреча с представителями крупных аптечных сетей. Маски заказаны. Поставки более 700 тысяч ожидаются уже в понедельник. Специалисты говорят, что маски можно изготовить и самостоятельно - марлевые повязки обладают не меньшей, а может, и большей эффективностью. А также, по словам потребителей, их даже легче носить", - говорится в сообщении.
Департамент уточняет, что в Тюменской области продолжает расти число заболевших ОРВИ. В связи с этим в больницах региона вводятся карантинные мероприятия.
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С 1 февраля в поликлиниках введено ограничение массовых плановых обследований, в том числе в рамках диспансеризации, профилактических осмотров. На более поздние сроки перенесены профосмотры узкими специалистами и детей до года. Ограничено посещение стационарных больных родственниками.
Также было принято решение увеличить количество бригад "неотложки" в поликлиниках. Время их работы продлено до 0.00. В случае появления симптомов ОРВИ и гриппа специалистов поликлиники советуют вызывать на дом, отмечает департамент.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаРоспотребнадзорТюменская областьУханьОбщество
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