В Тюменскую область поставят более 700 тысяч медицинских масок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Более 700 тысяч медицинских масок поставят в Более 700 тысяч медицинских масок поставят в Тюменскую область , где у китайской студентки обнаружен новый коронавирус, сообщает в воскресенье департамент здравоохранения региона.

В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в РФ выявлены два первых случая коронавируса , в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в регионе лабораторно подтвержден случай коронавируса у китайской студентки Тюменского индустриального университета. Управление Роспотребнадзора по региону сообщило, что заболевание протекает в легкой форме. Организован комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции. По данным департамента здравоохранения региона, студентка чувствует себя хорошо.

"Маски есть в наличии в сети аптек "Фармация", также проведена на днях рабочая встреча с представителями крупных аптечных сетей. Маски заказаны. Поставки более 700 тысяч ожидаются уже в понедельник. Специалисты говорят, что маски можно изготовить и самостоятельно - марлевые повязки обладают не меньшей, а может, и большей эффективностью. А также, по словам потребителей, их даже легче носить", - говорится в сообщении.

Департамент уточняет, что в Тюменской области продолжает расти число заболевших ОРВИ. В связи с этим в больницах региона вводятся карантинные мероприятия.

С 1 февраля в поликлиниках введено ограничение массовых плановых обследований, в том числе в рамках диспансеризации, профилактических осмотров. На более поздние сроки перенесены профосмотры узкими специалистами и детей до года. Ограничено посещение стационарных больных родственниками.

Также было принято решение увеличить количество бригад "неотложки" в поликлиниках. Время их работы продлено до 0.00. В случае появления симптомов ОРВИ и гриппа специалистов поликлиники советуют вызывать на дом, отмечает департамент.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.