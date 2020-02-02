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2020-02-02T13:41+0300
https://ria.ru/20200202/1564159362.html
Поклонская снялась в фотосессии в "голливудском" стиле
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РИА Новости

Поклонская снялась в фотосессии в "голливудском" стиле

11:39 02.02.2020 (обновлено: 13:41 02.02.2020)
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© Фото : аккаунт Натальи Поклонской в FacebookНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© Фото : аккаунт Натальи Поклонской в Facebook
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.

"Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская "няш-мяш". Вот и подоспели снимки с моей голливудской фотосессии", — написала Поклонская на Facebook.

При этом депутат подчеркнула, что открыта для оценок ее нового образа.
"Кому очень надо — можно и покритиковать меня. Но совет всем: все-таки подарите своим любимым девочкам поход к фотографу — очень поднимает настроение и самооценку. Чувствуешь себя, простите за банальность, прям звездой", — отметила Поклонская.
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Депутат также сопроводила свой пост фотографиями.
"Все снимки сразу выкладывать не буду — по чуть-чуть", — добавила Поклонская.
Интернет-мем "няш-мяш" появился весной 2014 года, когда Наталья Поклонская стала и. о. руководителя новообразованной прокуратуры Крыма. Приказ об образовании прокуратур Республики Крым и города Севастополя в системе прокуратуры России тогда подписал генпрокурор Юрий Чайка. После пресс-конференции в новом качестве на Поклонскую обратили внимание интернет-пользователи, в особенности в Японии. Их впечатлил образ девушки в строгой форме, вскоре ей посвятили множество публикаций в соцсетях и изображений, в частности в аниме-стиле, в котором популярно слово "няш".
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Поклонской не понравилась такая известность. Позже в ходе одной из пресс-конференций Поклонская, отвечая на вопрос о неожиданной популярности и своем отношении к ней, напомнила, что она — прокурор, добавив, что "никаких няш-мяш и тому подобное я не допущу". После чего фраза "няш-мяш" закрепилась в интернете именно за Поклонской. В марте 2019 года Поклонская отметила, что долго не принимала этот мем, но он все-таки "нашел, догнал" ее. Она также говорила, что думает над тем, чтобы зарегистрировать интернет-мем "Няш-мяш — Крым наш" в качестве крымского бренда.
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Наталья ПоклонскаяОбщество
Популярные комментарии
А видео с ней есть? Я не для себя спрашиваю, друг интересуется.
2 февраля, 11:42
Naum Vygodsky
46122303019
Причём тут женщины и зависть?! Бабу избрали депутатом Госдумы не для того, чтобы себя всяко-разно фотографировать, а РАБОТАТЬ.
2 февраля, 13:19
scoffer
48210055
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