Поклонская снялась в фотосессии в "голливудском" стиле

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы России от Крымского региона Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.

"Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская "няш-мяш". Вот и подоспели снимки с моей голливудской фотосессии", — написала Поклонская на Facebook .

При этом депутат подчеркнула, что открыта для оценок ее нового образа.

"Кому очень надо — можно и покритиковать меня. Но совет всем: все-таки подарите своим любимым девочкам поход к фотографу — очень поднимает настроение и самооценку. Чувствуешь себя, простите за банальность, прям звездой", — отметила Поклонская.

Депутат также сопроводила свой пост фотографиями.

"Все снимки сразу выкладывать не буду — по чуть-чуть", — добавила Поклонская.

Интернет-мем "няш-мяш" появился весной 2014 года, когда Наталья Поклонская стала и. о. руководителя новообразованной прокуратуры Крыма. Приказ об образовании прокуратур Республики Крым и города Севастополя в системе прокуратуры России тогда подписал генпрокурор Юрий Чайка. После пресс-конференции в новом качестве на Поклонскую обратили внимание интернет-пользователи, в особенности в Японии. Их впечатлил образ девушки в строгой форме, вскоре ей посвятили множество публикаций в соцсетях и изображений, в частности в аниме-стиле, в котором популярно слово "няш".