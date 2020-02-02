В ДТП под Владимиром погибли три человека

БРЯНСК, 2 фев - РИА Новости. Грузовой автомобиль во Владимирской области сбил участников ДТП, стоявших на проезжей части, три человека погибли, один госпитализирован, сообщает УМВД по региону
По данным ведомства, ДТП произошло в субботу около 21.40 мск на 207-ом километре автодороги М-7 "Волга" в Судогодском районе. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Mercedes Benz, двигаясь в сторону Москвы, совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ 2109", стоявшим на обочине проезжей части.
В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.
Менее чем через 10 минут на указанном участке дороги водитель другого грузовика Mercedes Benz совершил наезд на стоящий на правой обочине автомобиль "ВАЗ 2109" и четырех пешеходов, находившихся на проезжей части, трое из которых до ДТП были пассажирами "ВАЗ 2109" и один - водителем автомобиля Mercedes Benz, после чего совершил наезд на первый Mercedes Benz, стоящий на правой обочине.
"В результате ДТП скончались трое пешеходов, двое из которых ранее были пассажирами "ВАЗ 2109" и один - водителем автомобиля Mercedes Benz. Также пешеход, житель Нижегородской области, который ранее являлся пассажиром автомобиля "ВАЗ 2109", был госпитализирован", - говорится в сообщении.
По обоим ДТП поводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, а также личности погибших.