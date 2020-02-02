В ДТП под Владимиром погибли три человека

БРЯНСК, 2 фев - РИА Новости. Грузовой автомобиль во Грузовой автомобиль во Владимирской области сбил участников ДТП, стоявших на проезжей части, три человека погибли, один госпитализирован, сообщает УМВД по региону

По данным ведомства, ДТП произошло в субботу около 21.40 мск на 207-ом километре автодороги М-7 "Волга" в Судогодском районе. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Mercedes Benz, двигаясь в сторону Москвы, совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ 2109", стоявшим на обочине проезжей части.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.

Менее чем через 10 минут на указанном участке дороги водитель другого грузовика Mercedes Benz совершил наезд на стоящий на правой обочине автомобиль "ВАЗ 2109" и четырех пешеходов, находившихся на проезжей части, трое из которых до ДТП были пассажирами "ВАЗ 2109" и один - водителем автомобиля Mercedes Benz, после чего совершил наезд на первый Mercedes Benz, стоящий на правой обочине.

"В результате ДТП скончались трое пешеходов, двое из которых ранее были пассажирами "ВАЗ 2109" и один - водителем автомобиля Mercedes Benz. Также пешеход, житель Нижегородской области, который ранее являлся пассажиром автомобиля "ВАЗ 2109", был госпитализирован", - говорится в сообщении.