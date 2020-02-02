Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-02T16:37+0300
https://ria.ru/20200202/1564158906.html
В Тюмени рассказали о состоянии зараженной коронавирусом студентки
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564158355_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_749a363f0940f7abaa4088c8b08c9a2f.jpg
РИА Новости

В Тюмени рассказали о состоянии зараженной коронавирусом студентки

11:18 02.02.2020 (обновлено: 16:37 02.02.2020)
12289
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае держит набор реагентов для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае держит набор реагентов для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае держит набор реагентов для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Китайская студентка, у которой обнаружили новый коронавирус в Тюмени, чувствует себя хорошо, сообщает в воскресенье департамент здравоохранения Тюменской области.
В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в РФ выявлены два первых случая нового типа коронавируса - в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в регионе лабораторно подтвержден случай коронавируса у китайской студентки Тюменского индустриального университета. Управление Роспотребнадзора по региону сообщило, что состояние студентки удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Организован комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции.
"Девушка, прилетевшая из Китая 28 января, у которой подтвердился коронавирус, чувствует себя хорошо. Она продолжает необходимое лечение и находится под наблюдением медиков из областной инфекционной клинической больницы. Четыре молодых человека, которые с ней летели в самолете и по этой причине были также госпитализированы, и у которых пробы на коронавирус дали отрицательный результат, тоже чувствуют себя отлично, никаких жалоб не предъявляют", - приводятся в сообщении слова главного врача областной клинической инфекционной больницы Ольги Сиюткиной.
Врачи отмечают, что температура у всех нормальная - не превышает отметку 36.6.
В Центральном госпитале города Ухань
06:46
Студентка из России рассказала о подготовке к эвакуации из Уханя
"Наблюдение продолжается, как и говорили, все будут оставаться в учреждении не менее 14 дней", - подчеркнула главвврач.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
2641033
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТюменьРоссия
Рекомендуем
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское
Пенсии, пособия, проезд: что изменится с 1 февраля
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
"Газовый армагеддон" для США: Bank of America вынес приговор СПГ
Владимир Познер
"Это отвратительно": Познер разоблачил "злобное вранье" о России
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в Москве
Певица Любовь Успенская
"Она меня душила": дочь Любови Успенской обвинила мать в нападении
Пассажирский самолет в небе
На борту самолета Челябинск — Москва умер пассажир
Паспорт гражданина Российской Федерации
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Елена Ханга в Музее ВФМС в Главном медиацентре в Сочи
Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Паспорт гражданина Российской Федерации
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Падение метеора на Урале зафиксировали камеры наблюдения
Падение метеора на Урале попало на видео
Здание Государственной думы
В Госдуме предложили вернуть систему привязки штрафов к МРОТ
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
ВОЗ сообщила о первой смерти от нового коронавируса за пределами Китая
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Пушков оценил слова Помпео о поставках нефти в Белоруссию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:28СМИ: около 20 человек погибли при атаке боевиков в Буркина-Фасо
20:27Очевидец раскрыл подробности теракта в Лондоне
20:26Лавров назвал перспективные отрасли сотрудничества с Индонезией
20:22Вернувшиеся из Китая нижегородские студенты будут учиться дистанционно
20:22Дуа Липа представила на YouTube клип на песню Physical
20:18Китай пока не принял предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом
20:03Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим
19:55Седьмым зараженным коронавирусом во Вьетнаме стал гражданин США
19:46Назначен и.о. руководителя администрации главы Чувашии
19:43Джонсон соболезнует пострадавшим в связи с инцидентом в Лондоне
19:37Район на юге Лондона, где произошел теракт, остается оцепленным
19:31Во Франции прошла церемония в память о Сталинградской битве
19:28Посольство выясняет, пострадали ли россияне при нападении в Лондоне
19:10В результате теракта в Лондоне пострадали два человека
18:58NI объяснил, почему США стоит бояться российских "Солнцепеков"
18:57Смертельное ДТП в Москве попало на видео
18:54Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует
18:33Житель Челябинска пытался продать ребенка за пять тысяч рублей
18:30Володин призвал изучить причины убыли населения в регионах
18:29В Лондоне мужчина напал с ножом на прохожих
Лента новостейМолния