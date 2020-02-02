В Тюмени рассказали о состоянии зараженной коронавирусом студентки

Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае держит набор реагентов для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV. Архивное фото

Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае держит набор реагентов для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Китайская студентка, у которой обнаружили новый Китайская студентка, у которой обнаружили новый коронавирус Тюмени , чувствует себя хорошо, сообщает в воскресенье департамент здравоохранения Тюменской области.

В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в РФ выявлены два первых случая нового типа коронавируса - в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в регионе лабораторно подтвержден случай коронавируса у китайской студентки Тюменского индустриального университета. Управление Роспотребнадзора по региону сообщило, что состояние студентки удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Организован комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции.

"Девушка, прилетевшая из Китая 28 января, у которой подтвердился коронавирус, чувствует себя хорошо. Она продолжает необходимое лечение и находится под наблюдением медиков из областной инфекционной клинической больницы. Четыре молодых человека, которые с ней летели в самолете и по этой причине были также госпитализированы, и у которых пробы на коронавирус дали отрицательный результат, тоже чувствуют себя отлично, никаких жалоб не предъявляют", - приводятся в сообщении слова главного врача областной клинической инфекционной больницы Ольги Сиюткиной.

Врачи отмечают, что температура у всех нормальная - не превышает отметку 36.6.

"Наблюдение продолжается, как и говорили, все будут оставаться в учреждении не менее 14 дней", - подчеркнула главвврач.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.