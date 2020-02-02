National Interest назвал пять самых грозных видов советского оружия

На втором месте расположился подводный ракетный крейсер класса "Тайфун". По своим размерам эти подлодки в три раза превышали американские ударные субмарины класса "Лос-Анджелес" и были почти на десять тысяч тонн тяжелее, чем другие подобные подводные лодки.