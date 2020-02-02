National Interest назвал пять самых грозных видов советского оружия

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Американский журнал National Interest назвал пять самых грозных видов вооружений, разработанных и произведенных в СССР.
Первое место занял автомат Калашникова, сконструированный в 1947 году. По мнению автора статьи, одними из главных преимуществ АК-47 были относительно небольшой вес и простота сборки и использования.
На втором месте расположился подводный ракетный крейсер класса "Тайфун". По своим размерам эти подлодки в три раза превышали американские ударные субмарины класса "Лос-Анджелес" и были почти на десять тысяч тонн тяжелее, чем другие подобные подводные лодки.
Третью строчку рейтинга занял танк Т-55, который сочетал в себе огневую мощь, высокий уровень защиты и мобильность.
За ним следует стратегический бомбардировщик Ту-160, получивший прозвище "Белый лебедь". Автор статьи отметил его способность действовать ночью и в сложных метеоусловиях. Кроме того, самолет может нести на борту 22 тонны боеприпасов, в том числе крылатые ракеты с ядерными боеголовками.
Замыкает список 122-миллиметровая буксируемая гаубица образца 1938 года. Она могла поражать цели на расстоянии до 11,8 километра и выпускать пять-шесть 21-килограммовых фугасных снарядов в минуту. Помимо этого, гаубица была проста и недорога в производстве, но обладала большой мощью на поле боя.