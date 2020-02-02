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https://ria.ru/20200202/1564158712.html
МВД Израиля решило закрыть границы для иностранцев, прибывших из Китая
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РИА Новости

МВД Израиля решило закрыть границы для иностранцев, прибывших из Китая

11:12 02.02.2020
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© РИА Новости / Жанна МанукянПрохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР
Прохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР
© РИА Новости / Жанна Манукян
Прохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 фев - РИА Новости. Израиль закрыл границу для иностранцев, находившихся в Китае в течение последних двух недель, говорится в заявлении МВД.
"Министр внутренних дел Арье Дери принял решение не допускать въезд в Израиль людей, которые находились в Китае в течение последних двух недель и не являются ни гражданами, ни жителями Израиля", - говорится в заявлении.
Отмечается, решение принято на основе рекомендаций министра здравоохранения Яакова Лицмана.
По информации издания "Едиот Ахронот", на фоне директивы министерства здравоохранения в субботу, 1 февраля, в страну не пустили 35 китайцев, прибывших на борту самолёта российской авиакомпании "Аэрофлот".
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Кроме того, в субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "невозможно полностью предотвратить проникновение вируса, но потому Израиль будет готов заранее бороться с вирусом после его проникновения в страну".
В воскресенье Нетаньяху обсудит этот вопрос с министрами.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 14 тысяч 380 человек, скончались 304. Еще более 100 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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