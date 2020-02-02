МВД Израиля решило закрыть границы для иностранцев, прибывших из Китая

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 фев - РИА Новости. Израиль закрыл границу для иностранцев, находившихся в Израиль закрыл границу для иностранцев, находившихся в Китае в течение последних двух недель, говорится в заявлении МВД.

"Министр внутренних дел Арье Дери принял решение не допускать въезд в Израиль людей, которые находились в Китае в течение последних двух недель и не являются ни гражданами, ни жителями Израиля", - говорится в заявлении.

Отмечается, решение принято на основе рекомендаций министра здравоохранения Яакова Лицмана.

По информации издания "Едиот Ахронот", на фоне директивы министерства здравоохранения в субботу, 1 февраля, в страну не пустили 35 китайцев, прибывших на борту самолёта российской авиакомпании "Аэрофлот".

Кроме того, в субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "невозможно полностью предотвратить проникновение вируса, но потому Израиль будет готов заранее бороться с вирусом после его проникновения в страну".

В воскресенье Нетаньяху обсудит этот вопрос с министрами.