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Сотрудники банков рассказали, как распознать телефонных мошенников
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РИА Новости

Сотрудники банков рассказали, как распознать телефонных мошенников

11:02 02.02.2020 (обновлено: 16:53 02.02.2020)
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© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / leungchopan
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сотрудники банков рассказали "Российской газете", как распознать телефонного мошенника и не допустить кражи средств с банковской карты.
По словам специалистов, в первую очередь необходимо обратить внимание на информацию, которую требует сообщить собеседник. Так, сотрудник банка никогда не попросит назвать номер или пин-код карты, CVV-код, пароль для входа в личный кабинет клиента или код из СМС-сообщения. Отмечается, что при запросе мошенником таких данных необходимо немедленно повесить трубку и связаться с банком по номеру, указанному на карте, по возможности с другого номера.
Также эксперты советуют насторожиться, если собеседник представляется сотрудником банка и сообщает, что с карты якобы пытаются списать деньги. В этом случае нужно попросить человека назвать полностью свои должность, фамилию и имя, а затем узнать, о какой банковской карте идет речь, уточнить ее номер. Как указывают специалисты, чаще всего мошенники не обладают такими данными и попытаются обойти этот вопрос.
Кроме того, вызвать подозрение должны попытки собеседника надавить на клиента, поскольку сотрудники банка не станут "нагнетать беспокойство" и требовать принять какое-либо решение немедленно.
Как подчеркивают эксперты, важно не сообщать такому собеседнику вообще никакой информации: ни номера карты, ни каких-либо паролей и кодов.
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Общество
Популярные комментарии
У меня лично нет карточки (( Я им просто не доверяю - Лучше использовать наличку ))
2 февраля, 11:05
Vladimir Chawla
1220009
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