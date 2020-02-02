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https://ria.ru/20200202/1564158363.html
Saudi Airlines приостановила полеты в Гуанчжоу из-за коронавируса
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РИА Новости

Saudi Airlines приостановила полеты в Гуанчжоу из-за коронавируса

10:51 02.02.2020
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© Sputnik / Тимур БатыршинУчения спецслужб аэропорта по подготовке возможному прибытию инфицированных коронавирусом
Учения спецслужб аэропорта по подготовке возможному прибытию инфицированных коронавирусом
© Sputnik / Тимур Батыршин
Учения спецслужб аэропорта по подготовке возможному прибытию инфицированных коронавирусом. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Саудовская авиакомпания Saudi Airlines приостанавливает полеты из аэропортов королевства в китайский город Гуанчжоу в связи с распространением коронавируса в КНР, сообщает саудовский телеканал Al-Ekhbariya.
"Saudi Airlines приостанавливает рейсы из Эр-Рияда и Джидды в китайский Гуанчжоу", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.
Кроме того, телеканал сообщает, что десять саудовских студентов были эвакуированы из китайского Уханя, ставшего эпицентром вспышки коронавируса, и доставлены в Эр-Рияд.
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Распространение нового коронавирусаКитайВОЗСаудовская АравияГуанчжоуВ мире
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