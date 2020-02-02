Saudi Airlines приостановила полеты в Гуанчжоу из-за коронавируса

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Саудовская авиакомпания Saudi Airlines приостанавливает полеты из аэропортов королевства в китайский город Гуанчжоу в связи с распространением Саудовская авиакомпания Saudi Airlines приостанавливает полеты из аэропортов королевства в китайский город Гуанчжоу в связи с распространением коронавируса в КНР, сообщает саудовский телеканал Al-Ekhbariya

"Saudi Airlines приостанавливает рейсы из Эр-Рияда и Джидды в китайский Гуанчжоу", - говорится в сообщении телеканала в Twitter

Кроме того, телеканал сообщает, что десять саудовских студентов были эвакуированы из китайского Уханя, ставшего эпицентром вспышки коронавируса, и доставлены в Эр-Рияд.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.