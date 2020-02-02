В Новосибирске задержали подозреваемого по делу о ЧП в кафе

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Новосибирске задержан организатор вечеринки в кафе-баре "Родня", где обвалилась крыша, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе", — сказала Петренко.
ЧП произошло в Советском районе в ночь на воскресенье. В пристройке к основному зданию, в которой располагалась гардеробная, рухнула кровля: по предварительной версии, крыша не выдержала тяжести скопившегося на ней снега. Погибла одна девушка, еще четыре человека пострадали, их направили в Центральную клиническую больницу. Двое пострадавших находятся в операционных в тяжелом состоянии, еще двоих отпустили домой после осмотра.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
С 24 января в Новосибирске действует режим ЧС из-за скопившегося снега, который после обильных снегопадов не успевают вывозить с улиц и дворов.