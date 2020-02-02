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В Новосибирске задержали подозреваемого по делу о ЧП в кафе
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РИА Новости

В Новосибирске задержали подозреваемого по делу о ЧП в кафе

10:41 02.02.2020 (обновлено: 14:02 02.02.2020)
28104
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета РФ и сотрудник полиции на месте обрушения кровли кафе в Новосибирске
Автомобиль следственного комитета РФ и сотрудник полиции на месте обрушения кровли кафе в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Новосибирске задержан организатор вечеринки в кафе-баре "Родня", где обвалилась крыша, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе", — сказала Петренко.

ЧП произошло в Советском районе в ночь на воскресенье. В пристройке к основному зданию, в которой располагалась гардеробная, рухнула кровля: по предварительной версии, крыша не выдержала тяжести скопившегося на ней снега. Погибла одна девушка, еще четыре человека пострадали, их направили в Центральную клиническую больницу. Двое пострадавших находятся в операционных в тяжелом состоянии, еще двоих отпустили домой после осмотра.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
С 24 января в Новосибирске действует режим ЧС из-за скопившегося снега, который после обильных снегопадов не успевают вывозить с улиц и дворов.
Последствия обрушения пристройки к кафе в Новосибирске
09:41
Очевидец рассказал об обрушении крыши в кафе в Новосибирске
1613361976
Обсудить 46
Обрушение кровли кафе в НовосибирскеСветлана ПетренкоСледственный комитет РФМЧС РФНовосибирскРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Не понимаю... Если я организую встречу с моими одноклашками в кафе или клубе, и встреча состоится, и кто-то из пришедших пойдёт в раздевалку, к примеру, за сигаретами, и в этот момент обвалится крыша раздевалки - буду виновата я, как инициатор и орагнизатор встречи?!
2 февраля, 11:18
ЕДЕлена-Елена Д.
6261108
При чем тут организатор? собственник здания или сооружения несет ответсвенность за исправное состояние.
2 февраля, 11:32
МММиха Морозоффф
5201006
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