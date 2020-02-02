Третий энергоблок Ровенской АЭС на Украине подключили к сети

КИЕВ, 2 фев - РИА Новости. Третий энергоблок Третий энергоблок Ровенской атомной электростанции подключен к сети после устранения выявленных замечаний, сообщила в воскресенье пресс-служба оператора украинских АЭС, компании "Энергоатом".

"Второго февраля 2020 года в 02.55 (03.55 мск) энергоблок №3 Ровенской АЭС подключен к энергосети после устранения выявленных замечаний (замены двух дефектных изоляторов токопроводов 24 кВ). Ведется нагрузка блока", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по состоянию на 08.00 (09.00 мск) воскресенья в работе находятся три энергоблока АЭС с суммарной нагрузкой 2 200 МВт, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. На первом энергоблоке продолжается плановый ремонт.

В компании отметили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающей территории находится в пределах действующих норм и не изменялось.