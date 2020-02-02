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Ядерные технологии
2020-02-02T10:33+0300
https://ria.ru/20200202/1564158080.html
Третий энергоблок Ровенской АЭС на Украине подключили к сети
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РИА Новости

Третий энергоблок Ровенской АЭС на Украине подключили к сети

10:33 02.02.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкРовенская атомная электростанция в Кузнецовске
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 2 фев - РИА Новости. Третий энергоблок Ровенской атомной электростанции подключен к сети после устранения выявленных замечаний, сообщила в воскресенье пресс-служба оператора украинских АЭС, компании "Энергоатом".
"Второго февраля 2020 года в 02.55 (03.55 мск) энергоблок №3 Ровенской АЭС подключен к энергосети после устранения выявленных замечаний (замены двух дефектных изоляторов токопроводов 24 кВ). Ведется нагрузка блока", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, по состоянию на 08.00 (09.00 мск) воскресенья в работе находятся три энергоблока АЭС с суммарной нагрузкой 2 200 МВт, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. На первом энергоблоке продолжается плановый ремонт.
В компании отметили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающей территории находится в пределах действующих норм и не изменялось.
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Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.
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Ядерные технологииРовенская АЭСЭнергоатомУкраинаВ мире
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