В Венеции обезвредят бомбу времен Второй мировой войны

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Операция по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны проходит в воскресенье Венеции, транспортное движение будет существенно ограничено, сообщила мэрия города.
По сообщению на официальном сайте мэрии, для проведения операции потребуется эвакуация населения, проживающего в радиусе 1816 метров от места обнаружения бомбы. Отмечается, что речь идет о порядка 3,5 тысячи человек.
"Начиная с 7.00 утра (в течение примерно 4 часов) будут введены ограничения на передвижение любого транспорта и пешеходов в зоне безопасности, а также по мосту "Либерта" между Местре и Венецией. Ожидается задержка рейсов в венецианском аэропорту "Марко Поло" с 8.30 до 12.30", - сообщило генеральное консульство России в Милане в Facebook.