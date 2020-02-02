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В Венеции обезвредят бомбу времен Второй мировой войны
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РИА Новости

В Венеции обезвредят бомбу времен Второй мировой войны

10:30 02.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются с голубями перед собором Сан-Марко в Венеции
Туристы фотографируются с голубями перед собором Сан-Марко в Венеции
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Туристы фотографируются с голубями перед собором Сан-Марко в Венеции. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Операция по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны проходит в воскресенье Венеции, транспортное движение будет существенно ограничено, сообщила мэрия города.
По сообщению на официальном сайте мэрии, для проведения операции потребуется эвакуация населения, проживающего в радиусе 1816 метров от места обнаружения бомбы. Отмечается, что речь идет о порядка 3,5 тысячи человек.
"Начиная с 7.00 утра (в течение примерно 4 часов) будут введены ограничения на передвижение любого транспорта и пешеходов в зоне безопасности, а также по мосту "Либерта" между Местре и Венецией. Ожидается задержка рейсов в венецианском аэропорту "Марко Поло" с 8.30 до 12.30", - сообщило генеральное консульство России в Милане в Facebook.
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Вторая мировая война (1939-1945)ИталияВенецияВ мире
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