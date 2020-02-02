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Сервис "Яндекс.Музыка" рассказал о музыкальных рекордах 2019 года
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РИА Новости

Сервис "Яндекс.Музыка" рассказал о музыкальных рекордах 2019 года

10:21 02.02.2020 (обновлено: 17:20 02.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис российской интернет-компании "Яндекс"
Офис российской интернет-компании Яндекс
© РИА Новости / Максим Блинов
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Офис российской интернет-компании "Яндекс". Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. "NBA" группы RSAC стала песней, которую россияне чаще всего слушали на повторе в 2019 году, следует из аналитического обзора сервиса "Яндекс.Музыка", подготовленного ко Дню сурка, который отмечается 2 февраля.
"За прошедший год треком-рекордсменом стала композиция "NBA" российской группы RSAC. Не было песни, которую бы слушали на повторе чаще в Москве, Казани и по всей России. Группе Феликса Бондарева уже десять лет, но это первый их трек, который так запал в душу слушателям", — сообщила пресс-служба "Яндекс.Музыки".
Отмечается, что в Санкт-Петербурге в топ вышла песня "Юморист" рэпера Face, а в Екатеринбурге — "Mr. Blue Sky" группы The Vals из Северной Ирландии и трек "Четыре девятины" группы Millinmotion, в котором исполнители просто повторяют его название больше 20 раз.
Рекордсменом среди пользователей, которые многократно слушали одну и ту же песню, стал житель Таганрога, который 1312 раз послушал "Мало половин" Ольги Бузовой. Житель Калуги 656 раз ставил на повтор "Comment Out на колесах" Александра Гудкова и украинской хип-хоп исполнительницы Alyona Alyona.
Офис компании Яндекс в Москве
18 декабря 2019, 10:14
"Яндекс" рассказал, что искали россияне в Сети в 2019 году
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