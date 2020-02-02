Сервис "Яндекс.Музыка" рассказал о музыкальных рекордах 2019 года

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. "NBA" группы RSAC стала песней, которую россияне чаще всего слушали на повторе в 2019 году, следует из аналитического обзора сервиса "NBA" группы RSAC стала песней, которую россияне чаще всего слушали на повторе в 2019 году, следует из аналитического обзора сервиса "Яндекс.Музыка" , подготовленного ко Дню сурка, который отмечается 2 февраля.

"За прошедший год треком-рекордсменом стала композиция "NBA" российской группы RSAC. Не было песни, которую бы слушали на повторе чаще в Москве, Казани и по всей России. Группе Феликса Бондарева уже десять лет, но это первый их трек, который так запал в душу слушателям", — сообщила пресс-служба "Яндекс.Музыки".

Отмечается, что в Санкт-Петербурге в топ вышла песня "Юморист" рэпера Face, а в Екатеринбурге — "Mr. Blue Sky" группы The Vals из Северной Ирландии и трек "Четыре девятины" группы Millinmotion, в котором исполнители просто повторяют его название больше 20 раз.