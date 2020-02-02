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Туризм
2020-02-02T11:49+0300
https://ria.ru/20200202/1564157755.html
"Создана искусственная паника": туристы против эвакуации с Хайнаня
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РИА Новости

"Создана искусственная паника": туристы против эвакуации с Хайнаня

10:18 02.02.2020 (обновлено: 11:49 02.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в терминале F аэропорта Шереметьево
Пассажиры в терминале F аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пассажиры в терминале F аэропорта Шереметьево. Архивное фото
ЛИНШУЙ (Китай), 2 фев – РИА Новости, Вероника Быкова. Российские туристы, отдыхающие на китайском острове Хайнань, покидают курорт без паники, хотя многие недовольны тем, что из-за эвакуации запланированный отдых приходится сократить, передает корреспондент РИА Новости.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Ростуризм ранее заявил, что все организованные российские туристы, которые еще продолжают свой отдых на территории Китая, преимущественно на острове Хайнань, должны вернуться на родину до 4 февраля. Позже вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что карантин будет только для тех туристов, у которых выявят признаки заболевания или повышенную температуру.

Тихий Новый год

Вспышки и грохот от фейерверков, которые с приходом китайского Нового года раздаются на улицах в течение дня примерно каждые 10-20 секунд, в этом году туристы на Хайнане не застали. Лишь несколько домов на пустынных улицах Санья, украшенные традиционными фонариками и парными красными плакатами с пожеланиями богатства, напоминают о наступившем празднике. Из-за вспышки вируса власти Китая закрыли доступ на местные достопримечательности. Также с 25 января стал ограниченным доступ в крупные торговые центры и рестораны. В более мелких городах и деревушках, где туристы появляются редко, жизнь течёт активнее, но все местные жители, включая маленьких детей, ходят в масках. Прибывшим туристам, которые заранее не позаботились о масках и антибактериальных гелях, на острове купить их уже невозможно - все разобрали местные.
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"Не боимся, все хорошо, мы отдыхаем. Приехали отдыхать – отдыхаем. А то, что ходят все в масках, не настораживает. Китайцы всегда в масках ходят", - сказала РИА Новости одна из российских туристок, которая находится сейчас на Хайнане.

Из минусов в плюсы

Ограниченность в перемещении по Хайнаню, скудный выбор заведений общепита и общая нервозность положения не остудили пыл российских туристов. Большинство опрошенных корреспондентом РИА Новости соотечественников недовольны необходимостью досрочно завершить отпуск.
"Нас только в понедельник (3 февраля) вывозят. Паники вообще нет. Что в России говорят о том, что туристов уже всех вывезли - неправда. Мне кажется, все слишком преувеличено. Те, кто хотел на экскурсии - им не повезло. А я приехала полежать на песке и позагорать. Поэтому для меня нет никакого дискомфорта в связи с этими событиями", - рассказала туристка Дарья Прокопова.
По словам жителя Екатеринбурга Артема Касьянова, малое количество людей из-за приостановки продаж путёвок в Китай благотворно сказывается на заполняемости пляжей: сейчас на многокилометровом побережье Южно-Китайского моря практически не встретить людей и можно насладиться уединённостью. Из-за этого, по его словам, он очень недоволен тем, что туроператор сократил его отпуск на два дня.
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"При всех минусах "полукарантинного" отдыха я вижу много положительных моментов: это свободные пляжи, отсутствие вечных очередей, шума и гама курортного города. Создана какая-то искусственная паника, которую разжигают те, кто сейчас вообще не в Китае. Непонятно, почему я узнал о моем срочном вывозе менее, чем за 24 часа, хотя туристы этого же туроператора продолжают оставаться в отеле", - сказал он.

"Выживайте как хотите"

Главный дискомфорт на отдыхе, по словам туристов, доставляли проверка температуры на входах в отели, запрет на купание в бассейнах и отмена автобусных маршрутов.
Семья Дубининых прилетела из Екатеринбурга в бухту Сианшуй неподалёку от деревушки Линшуй впятером, включая маленькую Веру. В их планах было знакомство с островом и посещение нескольких экскурсий. И их также на два дня раньше туроператор решил вернуть на родину. Глава семейства признался РИА Новости, что окружающая обстановка его угнетает, но досрочно прекращать отпуск они не собирались.
"Это не устраивает нас, потому что заплачены деньги. Конечно, хотелось бы отдохнуть до конца", - согласилась еще одна представительница семьи.
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Противоположного мнения придерживается Ксения Спигина, прилетевшая на Хайнань с мужем и маленькой дочерью.
"Мы лично рады, потому что делать здесь нечего. Ребёнка мы привезли купаться в бассейне, но он закрыт. Номера не убираются, детская комната не работает. Выживайте как хотите", - пояснила она.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаХайнаньРостуризмКитайВ мире
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