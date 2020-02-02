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Росстат назвал регионы с наибольшей убылью населения
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РИА Новости

Росстат назвал регионы с наибольшей убылью населения

10:09 02.02.2020 (обновлено: 15:35 02.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПоток людей на московской улице
Поток людей на московской улице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Росстате озвучили статистику по оценке численности постоянного населения в российских регионах, сообщает "Российская газета".
Наибольшая убыль зафиксирована в трех федеральных округах — Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи).
В верхней части списка оказались Саратовская область (19 тысяч человек), Омская (17,6 тысячи), Кемеровская (16,5 тысячи), Алтайский край (15,8 тысячи), а также Волгоградская область (15,8 тысячи).
При этом наибольший рост населения отмечен в Северо-Кавказском федеральном округе (62 тысячи), Центральном ФО (61,4 тысячи), Южном (11,6 тысячи), Уральском (10,4 тысячи) и Северо-Западном (5,2 тысячи).
Среди регионов по этому показателю лидирует Подмосковье (88 тысяч).
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Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
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РосстатДальневосточный ФОСеверо-Кавказский ФОПриволжский ФОСибирский ФОУральский ФОАлтайский крайЮжный ФООбщество
Популярные комментарии
Люди едут за работой в крупные города, а сельская местность пустеет. Особенно там, где земля не отличается плодородием.
2 февраля, 10:21
Руслан Тлеуж
13331729
Саратовская область характерна жутчайшей солянкой национальностей - потому и валят: немцам лучше в Германии, евреям в США, татарам в Казани, белорусам (как моя семья, например) в Беларуси, армянам, эвакуированным туда после землетрясений - если не в Армении или Франции, то в Подмосковье. Вот так оно и выходит, что регион пустеет.
2 февраля, 10:49
Nebannij Den
97464029
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