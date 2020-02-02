Коронавирус у гражданина Китая в Забайкалье выявили со второго раза

О двух первых в России случаях выявленного коронавируса из КНР сообщила вице-премьер федерального правительства Татьяна Голикова. Заболевших зарегистрировали в Забайкалье и Томской области. По данным Роспотребнадзора, они больны в лёгкой степени и скоро поправятся.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.