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Южная Корея запретит въезд иностранцам из китайской провинции Хубэй
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РИА Новости

Южная Корея запретит въезд иностранцам из китайской провинции Хубэй

10:05 02.02.2020 (обновлено: 10:25 02.02.2020)
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© AP Photo / Ahn Young-joonСотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
СЕУЛ, 2 фев – РИА Новости. Премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн заявил в воскресенье, что с 4 февраля будет запрещен въезд иностранным гражданам, которые в течение двух последних недель посетили китайскую провинцию Хубэй, где бушует коронавирус, передает агентство Рёнхап.
"Мы запретим въезд из региона Китая, где распространяется коронавирус. Наши граждане же будут помещены в 14-дневный карантин", - заявил премьер-министр. Также приостанавливается действие безвизового режима для туристов на острове Чеджу.
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Меры вступят в силу с 00.00 часов 4 февраля. Все, кто хоть как-то контактировал с уже подтвержденными зараженными, будут помещены на домашний карантин. Работники общественных учреждений с историей посещения Китая в последнее время будут отстранены от работы на 14 дней.
Премьер также пообещал обеспечить бесперебойные поставки в магазины медицинских масок, антисептиков и других товаров, которые теперь в большом количестве раскупают южнокорейские граждане.
Южная Корея уже вывезла из указанной провинции Хубэй своих граждан. Утром в субботу в аэропорт Инчхона прибыл второй чартерный рейс с 333 гражданами Южной Кореи, эвакуированными из Уханя и его окрестностей. До этого в пятницу первый рейс перевез еще 368 человек. Среди пассажиров первого рейса у 18 обнаружили повышенную температуру, поэтому они были сразу изолированы для проверки и лечения, но анализы не показали наличия у них нового вируса. Из числа эвакуированных на втором рейсе еще семь человек отправили на проверку, но те тоже оказались здоровы. Оставшиеся граждане размещены в двухнедельный карантин в специально выделенных местах проживания в городах Ансан и Чинчхон. Они живут в одиночных комнатах, а их состояние здоровья проверяют дважды в день.
По последним данным, в Южной Корее подтвердили уже 15 случаев заражения коронавирусом. Проверку проходят еще около 70 человек, на учете находятся 678 человек, которые вступали в контакт с зараженными.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 14 тысяч 380 человек, скончались 304. Еще более 100 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаКитайЮжная КореяВ мире
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