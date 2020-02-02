Южная Корея запретит въезд иностранцам из китайской провинции Хубэй

СЕУЛ, 2 фев – РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн заявил в воскресенье, что с 4 февраля будет запрещен въезд иностранным гражданам, которые в течение двух последних недель посетили китайскую провинцию Хубэй, где бушует коронавирус , передает агентство Рёнхап

"Мы запретим въезд из региона Китая, где распространяется коронавирус. Наши граждане же будут помещены в 14-дневный карантин", - заявил премьер-министр. Также приостанавливается действие безвизового режима для туристов на острове Чеджу.

Меры вступят в силу с 00.00 часов 4 февраля. Все, кто хоть как-то контактировал с уже подтвержденными зараженными, будут помещены на домашний карантин. Работники общественных учреждений с историей посещения Китая в последнее время будут отстранены от работы на 14 дней.

Премьер также пообещал обеспечить бесперебойные поставки в магазины медицинских масок, антисептиков и других товаров, которые теперь в большом количестве раскупают южнокорейские граждане.

Южная Корея уже вывезла из указанной провинции Хубэй своих граждан. Утром в субботу в аэропорт Инчхона прибыл второй чартерный рейс с 333 гражданами Южной Кореи, эвакуированными из Уханя и его окрестностей. До этого в пятницу первый рейс перевез еще 368 человек. Среди пассажиров первого рейса у 18 обнаружили повышенную температуру, поэтому они были сразу изолированы для проверки и лечения, но анализы не показали наличия у них нового вируса. Из числа эвакуированных на втором рейсе еще семь человек отправили на проверку, но те тоже оказались здоровы. Оставшиеся граждане размещены в двухнедельный карантин в специально выделенных местах проживания в городах Ансан и Чинчхон. Они живут в одиночных комнатах, а их состояние здоровья проверяют дважды в день.

По последним данным, в Южной Корее подтвердили уже 15 случаев заражения коронавирусом. Проверку проходят еще около 70 человек, на учете находятся 678 человек, которые вступали в контакт с зараженными.