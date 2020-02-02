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В Новосибирск направили криминалистов СК после обрушения крыши в кафе
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РИА Новости

В Новосибирск направили криминалистов СК после обрушения крыши в кафе

09:46 02.02.2020 (обновлено: 09:54 02.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета РФ на месте обрушения кровли кафе в Новосибирске
Автомобиль следственного комитета РФ на месте обрушения кровли кафе в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета РФ на месте обрушения кровли кафе в Новосибирске
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил в Новосибирск криминалистов центрального аппарата СК для помощи в расследовании обрушения крыши в кафе, где погиб человек, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Ранее в МЧС сообщили, что в Советском районе Новосибирска в ночь на воскресенье обрушилась кровля в кафе, под завалами оказались люди. В региональном главке МЧС уточнили, что пристройка из сэндвич-панелей эксплуатировалась как раздевалка ночного клуба и, вероятнее всего, не выдержала тяжести скопившегося снега. При обрушении погибла девушка, еще четыре человека пострадали. Двоих пострадавших после осмотра в больнице отпустили домой.
Последствия обрушения пристройки к кафе в Новосибирске
09:41
Очевидец рассказал об обрушении крыши в кафе в Новосибирске
"Александр Бастрыкин направил в Новосибирскую область для практической помощи в расследовании обстоятельств обрушения крыши в одном из кафе и тщательной фиксации всех следов на месте происшествия криминалистов центрального аппарата СК России", - сказала Петренко, которую цитирует пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, в результате обрушения погиб один человек. Данные о количестве пострадавших уточняются. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Выясняются объективные причины произошедшего. По указанию председателя СК ход расследования дела взят на контроль в центральном аппарате ведомства.
Видео с места обрушения в кафе в Новосибирске
02:47
Опубликовано видео последствий обрушения в кафе в Новосибирске
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Светлана ПетренкоМЧС РФАлександр БастрыкинНовосибирская областьОбрушение кровли кафе в НовосибирскеСледственный комитет РФНовосибирскПроисшествия
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