В Новосибирск направили криминалистов СК после обрушения крыши в кафе

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил в Новосибирск криминалистов центрального аппарата СК для помощи в расследовании обрушения крыши в кафе, где погиб человек, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Ранее в МЧС сообщили, что в Советском районе Новосибирска в ночь на воскресенье обрушилась кровля в кафе, под завалами оказались люди. В региональном главке МЧС уточнили, что пристройка из сэндвич-панелей эксплуатировалась как раздевалка ночного клуба и, вероятнее всего, не выдержала тяжести скопившегося снега. При обрушении погибла девушка, еще четыре человека пострадали. Двоих пострадавших после осмотра в больнице отпустили домой.
"Александр Бастрыкин направил в Новосибирскую область для практической помощи в расследовании обстоятельств обрушения крыши в одном из кафе и тщательной фиксации всех следов на месте происшествия криминалистов центрального аппарата СК России", - сказала Петренко, которую цитирует пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, в результате обрушения погиб один человек. Данные о количестве пострадавших уточняются. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Выясняются объективные причины произошедшего. По указанию председателя СК ход расследования дела взят на контроль в центральном аппарате ведомства.