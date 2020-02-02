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2020-02-02T09:41+0300
https://ria.ru/20200202/1564157004.html
Очевидец рассказал об обрушении крыши в кафе в Новосибирске
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РИА Новости

Очевидец рассказал об обрушении крыши в кафе в Новосибирске

09:41 02.02.2020
15593
© ГУ МЧС по Новосибирской областиПоследствия обрушения пристройки к кафе в Новосибирске
Последствия обрушения пристройки к кафе в Новосибирске
© ГУ МЧС по Новосибирской области
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Очевидец обрушения крыши в кафе в Новосибирске рассказал подробности ЧП.
По словам молодого человека, в момент инцидента он находился в здании и переодевался.
"Музыка играла громко, бит стучал в стены, внезапно раздался треск, с потолка что-то посыпалось", - написал он в своем аккаунте в Instagram.
После этого он услышал крики, бросился к двери и успел выскочить. Молодой человек отметил, что бежавшие следом девушки не успели покинуть здание, и им на головы упала "трухлявая крыша" и "огромные глыбы снега".
Инцидент произошел в Советском районе города в ночь на воскресенье. Рухнула кровля в пристройке к основному зданию заведения общепита, размером восемь на 30 метров, которая использовалась как раздевалка ночного клуба. По последним данным, погиб один человек, еще четыре пострадали.
Последствия обрушения пристройки к кафе в Новосибирске
03:30
В МЧС сообщили основную версию обрушения крыши в кафе в Новосибирске
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Обрушение кровли кафе в НовосибирскеНовосибирскПроисшествия
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