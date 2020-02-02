Очевидец рассказал об обрушении крыши в кафе в Новосибирске

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Очевидец обрушения крыши в кафе в Новосибирске рассказал подробности ЧП.
По словам молодого человека, в момент инцидента он находился в здании и переодевался.
"Музыка играла громко, бит стучал в стены, внезапно раздался треск, с потолка что-то посыпалось", - написал он в своем аккаунте в Instagram.
После этого он услышал крики, бросился к двери и успел выскочить. Молодой человек отметил, что бежавшие следом девушки не успели покинуть здание, и им на головы упала "трухлявая крыша" и "огромные глыбы снега".
Инцидент произошел в Советском районе города в ночь на воскресенье. Рухнула кровля в пристройке к основному зданию заведения общепита, размером восемь на 30 метров, которая использовалась как раздевалка ночного клуба. По последним данным, погиб один человек, еще четыре пострадали.