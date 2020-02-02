Новая Зеландия запретит въезд иностранцам, ранее побывавшим в Китае

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Власти Власти Новой Зеландии на фоне распространения нового типа коронавируса приняли решение запретить въезд в страну для иностранных граждан, которые побывали на территории материкового Китая , сообщается в заявлении, опубликованном на сайте новозеландского правительства.

Ограничения вступят в силу в понедельник, 3 февраля, и будут действовать 14 дней. Отмечается, что "эта позиция будет пересматриваться каждые 48 часов". При этом граждане Новой Зеландии смогут вернуться на родину - в таком случае, тем не менее, по приезде в страну им придется провести две недели в изоляции.

"Должностные лица системы здравоохранения рекомендовали нам... придерживаться осторожного подхода и временно прекратить принимать в Новую Зеландию людей из материкового Китая, а также тех, кто недавно побывали в Китае", - заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, слова которой приводятся в сообщении.

Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии порекомендовало гражданам страны не посещать материковый Китай, отмечается в заявлении.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.