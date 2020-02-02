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Новая Зеландия запретит въезд иностранцам, ранее побывавшим в Китае
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РИА Новости

Новая Зеландия запретит въезд иностранцам, ранее побывавшим в Китае

09:35 02.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в терминале F аэропорта Шереметьево
Пассажиры в терминале F аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Власти Новой Зеландии на фоне распространения нового типа коронавируса приняли решение запретить въезд в страну для иностранных граждан, которые побывали на территории материкового Китая, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте новозеландского правительства.
Ограничения вступят в силу в понедельник, 3 февраля, и будут действовать 14 дней. Отмечается, что "эта позиция будет пересматриваться каждые 48 часов". При этом граждане Новой Зеландии смогут вернуться на родину - в таком случае, тем не менее, по приезде в страну им придется провести две недели в изоляции.
"Должностные лица системы здравоохранения рекомендовали нам... придерживаться осторожного подхода и временно прекратить принимать в Новую Зеландию людей из материкового Китая, а также тех, кто недавно побывали в Китае", - заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, слова которой приводятся в сообщении.
Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии порекомендовало гражданам страны не посещать материковый Китай, отмечается в заявлении.
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Распространение нового коронавирусаНовая ЗеландияВ мире
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