В ДТП с "газелью" в КБР погиб человек, 12 пострадали

НАЛЬЧИК, 2 фев – РИА Новости. Один человек погиб, еще 12 получили травмы различной степени тяжести после столкновения легкового автомобиля с пассажирской "Газелью" в Один человек погиб, еще 12 получили травмы различной степени тяжести после столкновения легкового автомобиля с пассажирской "Газелью" в Кабардино-Балкарии , сообщает региональное ГИБДД.

"Около 0.20 мск в воскресенье на 12-м километре автодороги Аргудан - станица Александровская 46-летний водитель автомашины "Лада-Гранта" совершил выезд на полосу встречного движения и врезался в автомашину "Газель" под управлением 59-летнего жителя город Терек", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель "Гранты" скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. "Водитель "Газели" и его 11 пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести", - отмечает ГИБДД.