Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии

Изменения распространяются на получение краткосрочных виз в 22 страны ЕС, входящие в Шенгенскую зону, и четыре ассоциированные с союзом страны: Лихтенштейн, Исландию, Норвегию и Швейцарию.

"Единая краткосрочная виза, выданная одной из этих стран, распространяется на поездки по 26 странам Шенгенского соглашения сроком до 90 дней в течение любого 180-дневного периода", — заявили в ЕК.

Заявление на визу можно будет подать за шесть месяцев до предполагаемой поездки вместо трех по старым правилам. При этом появилась возможность заполнить заявку в электронном виде.