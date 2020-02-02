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Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
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РИА Новости

Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

08:59 02.02.2020 (обновлено: 14:52 02.02.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Изменения распространяются на получение краткосрочных виз в 22 страны ЕС, входящие в Шенгенскую зону, и четыре ассоциированные с союзом страны: Лихтенштейн, Исландию, Норвегию и Швейцарию.

"Единая краткосрочная виза, выданная одной из этих стран, распространяется на поездки по 26 странам Шенгенского соглашения сроком до 90 дней в течение любого 180-дневного периода", — заявили в ЕК.

Заявление на визу можно будет подать за шесть месяцев до предполагаемой поездки вместо трех по старым правилам. При этом появилась возможность заполнить заявку в электронном виде.
Визовый сбор увеличился с 60 до 80 евро. Такое решение власти союза обосновали необходимостью согласовать сумму сбора с общим уровнем инфляции.
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ЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
Популярные комментарии
17000 руб только за визы на семью из трёх человек? С туризмом они решили подзавязать. Ну ладно...
2 февраля, 10:50
Vyacheslav Karpov
49010011
им впору закрывать шенген надо в связи с эпидемией..
2 февраля, 09:51
skalin26
14500010
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