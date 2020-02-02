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Туризм
2020-02-02T08:49+0300
https://ria.ru/20200202/1564156159.html
В Австралии в ДТП с автобусом пострадали более десяти туристов
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РИА Новости

В Австралии в ДТП с автобусом пострадали более десяти туристов

08:49 02.02.2020
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© Depositphotos / Free2014Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© Depositphotos / Free2014
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Более 10 туристов пострадали в результате аварии с участием туристического автобуса, сообщает в воскресенье телеканал ABC.
Полиция штата Южная Австралия находится на месте "серьезного ДТП", сообщается на сайте полиции. Авария произошла рядом с населенным пунктом Сил Бей.
На место аварии вылетел вертолет скорой медицинской помощи, сообщает телеканал. По некоторым оценкам, ранения получили от 13 до 14 человек. О степени тяжести травм пока неизвестно.
Откуда прибыли туристы, пока также не сообщается.
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