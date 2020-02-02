Джо Байден встретился с избирателями в Айове

СИДАР-РАПИДС (штат Айова, США), 2 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. Бывший вице-президент США Бывший вице-президент США Байден в один из последних дней кампании проводит встречу с избирателями в заснеженном штате на Среднем Западе США – Айове

"Я только за Джо Байдена. Запасного выбора у меня нет", - говорит Тони Мелтон. На самом деле запасной выбор у него есть: на собраниях избирателей, которые пройдут в Айове в понедельник и начнут отбор кандидатов в президенты, можно поменять кандидата во втором туре, если только он не оказался в числе пары победителей. Но Мелтон не допускает мысли, что Байден провалится в первом туре, так что и запасного кандидата выбирать не хочет.

Так же говорят и другие избиратели, которые пришли на встречу с Байденом. Часто выходит, что кандидаты, по меткому американскому выражению, проповедуют обращенным: на встречи с ними приходят те, кто и так проголосовал бы за них. Но это непреложная традиция: кандидаты обязаны месяцами колесить по Айове, а жители Айовы обязаны прийти на собрания-кокусы и отобрать первых лидеров и аутсайдеров гонки. И кандидаты, и избиратели подходят к своим обязанностям очень серьезно.

Байден на эмоциях

Бывший вице-президент США Байден в последние перед голосованием дни заметно оживился на сцене - то ли всерьез решил опровергнуть прозвище "сонный Джо" авторства Дональда Трампа, то ли "почувствовал жжение", как говорят сторонники Берни Сандерса (игра слов - имя Берни созвучно по-английски слову "жжение"). Сандерс, действительно, наседает на Байдена в опросах и собирает сторонников не на школьных баскетбольных площадках, а на стадионах.

Байден перед дружественной аудиторией преображается: активно размахивает руками, повышает голос, один раз даже строит гримасу, изображая "охваченных ненавистью" ультраправых, которых, по его словам, пытается оправдать Трамп.

Нынешний президент США занимает почти всю речь Байдена в здании школы в Сидар-Рапидс. "Я, вы, все жители Айовы, все мы должны обеспечить, чтобы Дональд Трамп не стал следующим президентом Америки", - говорит, повысив голос, Байден. Он эмоционально описывает Трампа, который, по его словам, оправдывает неофашистов, обзывает военных "лузерами, наркоманами и малыми детьми" и утверждает, что полученные американскими солдатами при иранском обстреле контузии - это "просто сильная головная боль".

"Я буду работать как черт, чтобы излечить нашу страну", - обещает Байден. Отдает он должное и теории о том, что Трамп будто бы заискивает перед Россией. "Я не думаю, что мы та страна, которая должна низко кланяться перед Владимиром Путиным, и уж я точно, черт возьми, не буду этого делать", - вторично чертыхается Байден под аплодисменты.

Чтобы показать избирателям, которые традиционно уважают военных, как он отличается от Трампа, Байден вынимает из кармана пиджака бумажку и просит многодетного отца в первом ряду прочесть, что там написано. Оказывается, в ежедневном расписании Байдена всегда есть точный подсчет, сколько американцев на данный момент погибло в зарубежных войнах США, - тех самых, которые Байден и его бывший шеф президент Барак Обама так и не смогли остановить.

"Я проверяю (число погибших) каждый день", - говорит Байден. А Трамп, по его словам, "нагло безразличен и лишен какой бы то ни было эмпатии".

О собственных заслугах Байден говорит почти скороговоркой. По его словам, именно он добивался, чтобы у Ирана не было ядерного оружия (Трамп от сделки, заключённой при Обаме и Байдене, отказался). "Я единственный из всех кандидатов, кто действительно провел закон о большой реформе здравоохранения", - говорит Байден. Также, по его словам, он не боится иметь дело с могущественным оружейным лобби и ограничивать ношение оружия в разумных пределах. "А в вопросах изменения климата я никому не уступаю", - говорит Байден.

Элита за Байдена

Бывший вице-президент считается кандидатом истеблишмента. Он подтвердил это и на очередном митинге в субботу: "на разогреве" у Байдена выступает местная конгрессвуман Эбби Финкеноер, в зале сидят сенаторы США Крис Кунс и Том Коттон, вырвавшиеся на выходные из Вашингтона со слушаний по импичменту Трампу. Но "гвоздь программы", безусловно, Джон Керри, бывший госсекретарь при Обаме, а в 2004 году - кандидат демократов на президентских выборах.

Керри предается воспоминаниям: еще несколько лет назад все было по-другому: фигурант дела об импичменте Руди Джулиани был уважаемым мэром Нью-Йорка, и "никто не знал, что он спятил". "А Трамп был нормальный, в то время как (будущий на тот момент помощник Трампа Джон) Болтон считался сумасшедшим", - добавляет Керри. Но через год все опять переменится, заверяет он: "Джо Байден с вашей помощью въедет в Белый дом, а Трамп будет тревожиться, как бы не попасть в казенный дом".

Еще 76-летний Керри заверяет, что избиратели могут не бояться избрать 77-летнего Байдена: "Сейчас 70 - это как раньше 50".

Керри обещает также, что Байден восстановит доверие к Америке и покончит с правлением "нелегитимного президента" Трампа.

Под конец Керри начинает воспевать своего многолетнего друга Байдена уже почти в стихах. "Он его (Трампа) нарежет и нашинкует, побьет и прибьет, подавит и раздавит, будет бить в него, как в барабан, пока мы не покончим с этим кошмаром!" - заключает свою речь Керри под овации собравшихся.

"Другого выбора нет"

Избиратели, пришедшие на встречу с Байденом, - в основном белые люди средних лет и пожилые, молодежи совсем мало. В целом посетители считают Байдена компетентным и относятся к его кандидатуре положительно, хотя в них и нет того энтузиазма, что у сторонников главного конкурента Байдена - Берни Сандерса.

"У Байдена опыт в Белом доме, ему не придется входить в курс дела в процессе работы. Он знает, что нужно сделать. Он знает, как работать с конгрессом", - говорит уже упоминавшийся Тони Мелтон, который одевается, как Санта-Клаус - во все красное, а вдобавок может похвастаться окладистой белой бородой. Мелтона волнуют военные и экономические вопросы, а также пенсионное обеспечение (он уже пенсионер) и образование. На вопрос, сможет ли Байден победить Трампа, он дважды переспрашивает: "Кого-кого?", а потом разражается смехом, показывая, что Трампа за конкурента Байдену не считает.

"Другого выбора нет - Байден или продолжение нынешнего безобразия. Он "чистый" политик, он трезво мыслит, он тверд, он справедлив, и, ко всему прочему, он не спятил", - говорит другой местный пенсионер Уилл. По его словам, Трамп "плохой, у него темные намерения".

"Он (Байден) очень знающий. Он может разговаривать с иностранными лидерами с самого первого дня. (Нынешние власти) вообще не понимают, что происходит", - говорит Джен Спрэди.

Она добавляет, что "обеспокоена внешней политикой и недовольна тем, как Трамп обращается с вопросами безопасности", "это сильно вредит стране".

"Я просто слушаю, что скажут сегодня. Я независимый. Я еще не сделал выбор, работаю над этим", - говори Брэд Кертс, который пришел на встречу с Байденом с женой и четырьмя маленькими детьми. Он говорит, что не будет записываться в демократы, чтобы проголосовать в понедельник, но намерен определиться с выбором к всеобщему голосованию в ноябре. Кертса, хоть он и независимый, сажают в почетном первом ряду сразу за спиной Байдена - многодетные семьи хорошо смотрятся в кадре двух десятков телекамер в зале.

"Мне нравится его политика и взгляды, он хочет сделать Америку такой, какой она должна быть", - говорит Кертс о Байдене.

Ажиотажа встреча с бывшим вице-президентом в пригородном одноэтажном районе не вызвала. Все время, что Байден общался с избирателями в местной школе, снаружи здания дети катались с горки, и их родители не обращали на митинг никакого внимания.