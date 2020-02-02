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В Госдуме предложили вернуть систему привязки штрафов к МРОТ
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РИА Новости

В Госдуме предложили вернуть систему привязки штрафов к МРОТ

08:24 02.02.2020 (обновлено: 16:01 02.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной думы. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов в связи с возможным кратным повышением штрафов для автомобилистов предложил вернуть систему привязки штрафов к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).
В пятницу на портале проектов нормативных правовых актов была опубликована новая редакция Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая ужесточает наказание за превышение скорости, систематические нарушения правил дорожного движения, отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию полицейского, а также за попытку скрыться.
Рубли
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Так, согласно проекту, за превышение скорости от 20 до 40 километров в час предусмотрен штраф вместо 500 рублей — до трех тысяч рублей, от 40 до 60 километров в час вместо штрафа до полутора тысяч — до четырех тысяч рублей, а более 60 километров в час вместо действующего сегодня штрафа от двух до 2,5 тысячи рублей — пять тысяч рублей либо лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. За повторное нарушение на водителя наложат штраф до десяти тысяч рублей или лишат прав на год. Также новая статья 21.30 "Опасное вождение" предусматривает наложение административного штрафа в пять тысяч рублей.

"В связи с опубликованными новыми штрафами, особенно для водителей, с учетом безобразно работающей системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, предлагаю вернуться к теме привязки максимального штрафа для физических лиц к определенному проценту от минимального размера оплаты труда. Если сегодня у нас МРОТ зафиксирован на отметке 12 тысяч рублей, то максимальный штраф не может быть выше, чем 50% от МРОТ".

Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
Ярослав Нилов
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, замглавы фракции ЛДПР
Депутат считает, что предложенные в новом КоАП штрафы для автомобилистов завышены. Он добавил, что подобная мера свидетельствует о непонимании авторами документа ситуации в стране.
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"Сегодня же предлагается минимальный штраф для автомобилистов за превышение скорости установить на отметке в три тысячи рублей, это четверть МРОТ. То есть получается, что, например, человек, который проехал по трассе, где безобразно организовано дорожное движение, знаки противоречат разметке и установлены ловушки, может остаться просто без минимальной зарплаты", — отметил Нилов.
Глава думского комитета призвал разработчиков новой редакции КоАП учесть идею о привязке штрафов к МРОТ.

"Как председатель социального комитета Госдумы, я призываю разработчиков проекта обратить внимание на предлагаемую сумму штрафа с учетом прожиточного минимума и вернуться к прежней практике фиксировать сумму штрафа относительно установленного минимального размера оплаты труда, который ежегодно предлагает правительство России", — отметил парламентарий.

До 2007 года в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях штрафы исчислялись в привязке к МРОТ. В то время как минимальный размер оплаты труда составлял 1100 рублей, штрафы начинались со 100 рублей.
Согласно действующей норме, административный штраф выражается в рублях и устанавливается для граждан в размере, не превышающем пяти тысяч рублей, за исключением ряда случаев.
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2099551565
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Ярослав НиловЛДПРГосдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Все 20 лет , Дума и правительство делают всё что бы народ не размножался : придумывают новые налоги , тарифы , штрафы и т д ... цены на продукты и бензин растут каждый месяц .
2 февраля, 09:37
Василий Алибабаевич
6501218
Привяжите зарплату депутатов и правительства к МРОТ. Не более 10 МРОТ, включая все выплаты.
2 февраля, 09:16
ЛКЛысый Кучерявый
6841012
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