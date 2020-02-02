В Новосибирске организовали проверку после обрушения в кафе

НОВОСИБИРСК, 2 фев – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после Прокуратура организовала проверку после обрушения крыши пристройки к кафе в Новосибирске , в результате чего погиб один человек и еще четверо травмированы, сообщает надзорное ведомство.

Ранее в МЧС сообщили, что в Советском районе Новосибирска обрушилась кровля в кафе, под завалами оказались люди. В ведомстве сообщили РИА Новости, что поисковые работы на месте происшествия завершены. В региональном главке МЧС сообщили об одном погибшем и четверых пострадавших. Пристройка эксплуатировалась как раздевалка.

"Прокурор Советского района Новосибирска Николай Земеров, выехав на место происшествия для координации действий правоохранительных органов, организовал проверку в связи с обрушением пристройки к одноэтажному зданию по улице бульвар Молодежи, 36, корпус 1", - говорится в сообщении.

По предварительным данным прокуратуры, обрушилась не выдержавшая тяжести снега пристройка из сэндвич-панелей к одноэтажному капитальному зданию. Погибли девушка, еще четыре человека получили травмы.

"Капитальное здание принадлежало на праве хозяйственного ведения ГУП ЖКХ ННЦ СО РАН и ранее использовалось предприятием в качестве хозяйственной постройки. Прокуратура оценит законность использования и эксплуатации объекта недвижимости, пребывания в нем посторонних лиц в ночное время. Действиям должностных и ответственных лиц будет дана принципиальная оценка", - отметили в прокуратуре.