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В Новосибирске организовали проверку после обрушения в кафе
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РИА Новости

В Новосибирске организовали проверку после обрушения в кафе

07:55 02.02.2020
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© ГУ МЧС России по Новосибирской областиПоследствия обрушения пристройки к кафе в Новосибирске
Последствия обрушения пристройки к кафе в Новосибирске
© ГУ МЧС России по Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 2 фев – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после обрушения крыши пристройки к кафе в Новосибирске, в результате чего погиб один человек и еще четверо травмированы, сообщает надзорное ведомство.
Ранее в МЧС сообщили, что в Советском районе Новосибирска обрушилась кровля в кафе, под завалами оказались люди. В ведомстве сообщили РИА Новости, что поисковые работы на месте происшествия завершены. В региональном главке МЧС сообщили об одном погибшем и четверых пострадавших. Пристройка эксплуатировалась как раздевалка.
"Прокурор Советского района Новосибирска Николай Земеров, выехав на место происшествия для координации действий правоохранительных органов, организовал проверку в связи с обрушением пристройки к одноэтажному зданию по улице бульвар Молодежи, 36, корпус 1", - говорится в сообщении.
По предварительным данным прокуратуры, обрушилась не выдержавшая тяжести снега пристройка из сэндвич-панелей к одноэтажному капитальному зданию. Погибли девушка, еще четыре человека получили травмы.
Последствия обрушения пристройки к кафе в Новосибирске
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"Капитальное здание принадлежало на праве хозяйственного ведения ГУП ЖКХ ННЦ СО РАН и ранее использовалось предприятием в качестве хозяйственной постройки. Прокуратура оценит законность использования и эксплуатации объекта недвижимости, пребывания в нем посторонних лиц в ночное время. Действиям должностных и ответственных лиц будет дана принципиальная оценка", - отметили в прокуратуре.
Как сообщалось, 24 января власти Новосибирска из-за скопившегося в городе снега, который после обильных снегопадов декабря и января не успевают вывозить с улиц и из дворов, ввели в городе режим ЧС. По факту обрушения крыши следователи СК возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Последствия обрушения пристройки к кафе в Новосибирске
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Обрушение кровли кафе в НовосибирскеСледственный комитет РФМЧС РФНовосибирскПроисшествия
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