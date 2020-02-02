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https://ria.ru/20200202/1564155119.html
В Московском зоопарке сурки проспят свой "официальный" праздник
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РИА Новости

В Московском зоопарке сурки проспят свой "официальный" праздник

07:47 02.02.2020
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© Фото : аккаунт Московского зоопарка в FacebookСурок-байбак Арчи в Московском зоопарке
Сурок-байбак Арчи в Московском зоопарке
© Фото : аккаунт Московского зоопарка в Facebook
Сурок-байбак Арчи в Московском зоопарке. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Сурки Арчи, Нагайна и Сара из Московского зоопарка не проснутся в свой "официальный" праздник - День сурка, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарка.
В США и ряде других стран 2 февраля по традиции празднуется День сурка. Считается, что именно в этот день зима начинает идти на убыль и появляются первые вестники весны - сурки. Если грызуны выходят из спячки и начинают сновать по земле в поисках корма, то значит, что потепление не за горами. Однако в том случае, если пробудившийся сурок снова прячется в норе, следует ждать новой волны холодов.
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"Сейчас сурки продолжают спать, несмотря на достаточно теплую зиму и малое количества снега. Если в феврале нас ждет потепление, то вполне возможно, что зверьки выйдут из норы к концу месяца. Однако вероятнее всего, они по своему обыкновению проспят до марта, и гости зоопарка увидят их только с приходом весны. Тем не менее наши специалисты продолжают следить за сурками и ежедневно оценивают обстановку в их вольере. Так что, когда бы Арчи, Нагайна и Сара ни проснулись, их выход из спячки будет максимально естественным и комфортным", - рассказали в пресс-службе.
В Московском зоопарке отметили, что сурки обычно игнорируют свой "официальный" праздник и не просыпаются. Также специалисты пояснили, что примета о сурке, чье пробуждение предвещает приход весны, имеет американо-канадские корни.
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"К нашей действительности она мало применима, прежде всего потому, что на территории России и США обитают представители двух разных видов сурков. Американский сурок - лесной, а российский - степной (его второе название - байбак). Для последнего характерен более затяжной период спячки, который в общей сложности длится от трех до шести месяцев", - пояснили в зоопарке.
Специалисты напомнили, что летом сурки активно отъедаются и накапливают жировые запасы, чтобы комфортно проспать все время холодов. Время, когда сурок проснется, зависит от ряда факторов: от таяния снежного покрова, погоды и общего состояния самого животного. Когда снег сходит и обнажается сохранившаяся под ним прошлогодняя трава, животным легче прокормиться.
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Кроме того, зверьки весьма чувствительны к перепадам температур, и наступившее потепление заставляет их выйти из норы. Также сурок непременно пробудится, если его жировые запасы исчерпаны. В этом случае зверек может погибнуть от недостатка корма или стать добычей хищников.
"В этом году наши сурки - самец Арчи и две самки Сара и Нагайна - залегли в спячку в середине сентября. Причем самки перестали появляться на поверхности земли еще с конца августа, а вот Арчи продолжал совершать ежедневные обходы своих владений, лакомиться кукурузой и свежим клевером", - рассказали в зоопарке.
Отмечается, что за месяц до того, как погрузиться в спячку, сурки полностью "отремонтировали" свою нору, привели в порядок просторную спальную камеру и вымели из подземных коридоров лишнюю землю и сор.
"Когда Арчи залег в спячку следом за своими самками, он предварительно заткнул вход в нору специальной пробкой из земли и травы, чтобы внутри поддерживалась оптимальная температура - обычно она не ниже нуля градусов", - добавили в Московском зоопарке.
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2 февраля 2019, 04:31
День Сурка в США
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