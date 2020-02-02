В Московском зоопарке сурки проспят свой "официальный" праздник

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Сурки Арчи, Нагайна и Сара из Сурки Арчи, Нагайна и Сара из Московского зоопарка не проснутся в свой "официальный" праздник - День сурка , сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарка.

США и ряде других стран 2 февраля по традиции празднуется День сурка. Считается, что именно в этот день зима начинает идти на убыль и появляются первые вестники весны - сурки. Если грызуны выходят из спячки и начинают сновать по земле в поисках корма, то значит, что потепление не за горами. Однако в том случае, если пробудившийся сурок снова прячется в норе, следует ждать новой волны холодов.

"Сейчас сурки продолжают спать, несмотря на достаточно теплую зиму и малое количества снега. Если в феврале нас ждет потепление, то вполне возможно, что зверьки выйдут из норы к концу месяца. Однако вероятнее всего, они по своему обыкновению проспят до марта, и гости зоопарка увидят их только с приходом весны. Тем не менее наши специалисты продолжают следить за сурками и ежедневно оценивают обстановку в их вольере. Так что, когда бы Арчи, Нагайна и Сара ни проснулись, их выход из спячки будет максимально естественным и комфортным", - рассказали в пресс-службе.

В Московском зоопарке отметили, что сурки обычно игнорируют свой "официальный" праздник и не просыпаются. Также специалисты пояснили, что примета о сурке, чье пробуждение предвещает приход весны, имеет американо-канадские корни.

"К нашей действительности она мало применима, прежде всего потому, что на территории России и США обитают представители двух разных видов сурков. Американский сурок - лесной, а российский - степной (его второе название - байбак). Для последнего характерен более затяжной период спячки, который в общей сложности длится от трех до шести месяцев", - пояснили в зоопарке.

Специалисты напомнили, что летом сурки активно отъедаются и накапливают жировые запасы, чтобы комфортно проспать все время холодов. Время, когда сурок проснется, зависит от ряда факторов: от таяния снежного покрова, погоды и общего состояния самого животного. Когда снег сходит и обнажается сохранившаяся под ним прошлогодняя трава, животным легче прокормиться.

Кроме того, зверьки весьма чувствительны к перепадам температур, и наступившее потепление заставляет их выйти из норы. Также сурок непременно пробудится, если его жировые запасы исчерпаны. В этом случае зверек может погибнуть от недостатка корма или стать добычей хищников.

"В этом году наши сурки - самец Арчи и две самки Сара и Нагайна - залегли в спячку в середине сентября. Причем самки перестали появляться на поверхности земли еще с конца августа, а вот Арчи продолжал совершать ежедневные обходы своих владений, лакомиться кукурузой и свежим клевером", - рассказали в зоопарке.

Отмечается, что за месяц до того, как погрузиться в спячку, сурки полностью "отремонтировали" свою нору, привели в порядок просторную спальную камеру и вымели из подземных коридоров лишнюю землю и сор.