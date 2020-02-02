В Индии второй человек заболел новым коронавирусом

"Второй случай заболевания новым коронавирусом зафиксирован в Керале. Пациент путешествовал из Китая. Его состояние стабильное и постоянно проверяется", - отмечается в заявлении ведомства.

Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.