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Пекин поблагодарил Россию за гумпомощь в борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Пекин поблагодарил Россию за гумпомощь в борьбе с коронавирусом

07:24 02.02.2020 (обновлено: 07:39 02.02.2020)
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© AP Photo / Kin CheungПассажиры на вокзале в Гонконге
Пассажиры на вокзале в Гонконге
© AP Photo / Kin Cheung
Пассажиры на вокзале в Гонконге
ПЕКИН, 2 фев – РИА Новости. Китайская сторона благодарна России за оказание гуманитарной помощи, необходимой для борьбы с распространением эпидемии коронавируса, заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Ранее МИД РФ сообщил, что Лавров по телефону обсудил с китайским коллегой взаимодействие в борьбе с коронавирусом. С российской стороны дана высокая оценка мерам, предпринимаемым Китаем в борьбе с распространением заболевания, вызванного коронавирусом.
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В минувшую пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, Россия будет оказывать гуманитарную помощь Китаю в связи с коронавирусом.
"Китайская сторона выражает благодарность российской стороне за предоставление гуманитарной помощи, приветствует приезд группы российских экспертов-эпидемиологов для развития сотрудничества в борьбе с эпидемией", - приводятся слова Ван И в заявлении, опубликованном на сайте МИД КНР.
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Китайский министр также выразил благодарность за телеграмму, направленную президентом России Владимиром Путиным председателю КНР Си Цзиньпину.
"Это демонстрирует крепкое взаимное доверие между лидерами и высокий уровень российско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия", - сказал Ван И.
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В КНР шесть чиновников уволили за неэффективную борьбу с коронавирусом
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая.
В воскресенье стало известно о первом случае смерти от коронавируса за пределами КНР – на Филиппинах скончался 44-летний мужчина из Уханя. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
4900011
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РоссияРаспространение нового коронавирусаВан И (политик)Сергей ЛавровМИД РФМИД КНРКитайУханьВ мире
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