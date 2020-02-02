Пекин поблагодарил Россию за гумпомощь в борьбе с коронавирусом

Пассажиры на вокзале в Гонконге

Пассажиры на вокзале в Гонконге

© AP Photo / Kin Cheung Пассажиры на вокзале в Гонконге

ПЕКИН, 2 фев – РИА Новости. Китайская сторона благодарна Китайская сторона благодарна России за оказание гуманитарной помощи, необходимой для борьбы с распространением эпидемии коронавируса , заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ранее МИД РФ сообщил, что Лавров по телефону обсудил с китайским коллегой взаимодействие в борьбе с коронавирусом. С российской стороны дана высокая оценка мерам, предпринимаемым Китаем в борьбе с распространением заболевания, вызванного коронавирусом.

В минувшую пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, Россия будет оказывать гуманитарную помощь Китаю в связи с коронавирусом.

"Китайская сторона выражает благодарность российской стороне за предоставление гуманитарной помощи, приветствует приезд группы российских экспертов-эпидемиологов для развития сотрудничества в борьбе с эпидемией", - приводятся слова Ван И в заявлении, опубликованном на сайте МИД КНР.

Китайский министр также выразил благодарность за телеграмму, направленную президентом России Владимиром Путиным председателю КНР Си Цзиньпину.

"Это демонстрирует крепкое взаимное доверие между лидерами и высокий уровень российско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия", - сказал Ван И.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая.