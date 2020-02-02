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2020-02-02T06:55+0300
https://ria.ru/20200202/1564154626.html
В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в кафе
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РИА Новости

В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в кафе

06:54 02.02.2020 (обновлено: 06:55 02.02.2020)
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© ГУ МЧС России по Новосибирской областиПоследствия обрушения пристройки к кафе в Новосибирске
Последствия обрушения пристройки к кафе в Новосибирске
© ГУ МЧС России по Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 2 фев – РИА Новости. Двоих пострадавших при обрушении использовавшейся под раздевалку пристройки к кафе в Новосибирске прооперировали, они находятся в отделении Центральной клинической больницы Новосибирской области, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель областного минздрава.
Ранее в МЧС сообщили, что в Советском районе Новосибирска в ночь на воскресенье обрушилась кровля в кафе, под завалами оказались люди. В региональном главке МЧС уточнили, что пристройка из сэндвич-панелей эксплуатировалась как раздевалка ночного клуба и, вероятнее всего, не выдержала тяжести скопившегося снега. При обрушении погибла девушка, еще четыре человека пострадали. Двоих пострадавших после осмотра в больнице отпустили домой.
Видео с места обрушения в кафе в Новосибирске
02:47
Опубликовано видео последствий обрушения в кафе в Новосибирске
"Двое пострадавших прооперированы. У одного пациента перелом таза, у другой девушки - перелом голени. Другой информации пока нет", - сказал собеседник агентства. В больнице агентству уточнили, что оба пациента после операции находятся в травматологическом отделении.
В облминздраве подчеркнули, что все доставленные после ЧП в больницу люди живы. "Кто-то в Telegram-канале распространяет информацию о том, что пациент умер в больнице - это неправда", - сказал собеседник.
Как сообщалось, 24 января власти Новосибирска из-за скопившегося в городе снега, который после обильных снегопадов декабря и января не успевают вывозить с улиц и из дворов, ввели в городе режим ЧС. По факту обрушения крыши следователи СК возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Обрушение кровли кафе в НовосибирскеГУ МЧС по Новосибирской областиНовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
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