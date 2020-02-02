В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в кафе

НОВОСИБИРСК, 2 фев – РИА Новости. Двоих пострадавших при Двоих пострадавших при обрушении использовавшейся под раздевалку пристройки к кафе в Новосибирске прооперировали, они находятся в отделении Центральной клинической больницы Новосибирской области , сообщил РИА Новости в воскресенье представитель областного минздрава.

Ранее в МЧС сообщили, что в Советском районе Новосибирска в ночь на воскресенье обрушилась кровля в кафе, под завалами оказались люди. В региональном главке МЧС уточнили, что пристройка из сэндвич-панелей эксплуатировалась как раздевалка ночного клуба и, вероятнее всего, не выдержала тяжести скопившегося снега. При обрушении погибла девушка, еще четыре человека пострадали. Двоих пострадавших после осмотра в больнице отпустили домой.

"Двое пострадавших прооперированы. У одного пациента перелом таза, у другой девушки - перелом голени. Другой информации пока нет", - сказал собеседник агентства. В больнице агентству уточнили, что оба пациента после операции находятся в травматологическом отделении.

В облминздраве подчеркнули, что все доставленные после ЧП в больницу люди живы. "Кто-то в Telegram-канале распространяет информацию о том, что пациент умер в больнице - это неправда", - сказал собеседник.