В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в кафе

НОВОСИБИРСК, 2 фев – РИА Новости. Двоих пострадавших при обрушении использовавшейся под раздевалку пристройки к кафе в Новосибирске прооперировали, они находятся в отделении Центральной клинической больницы Новосибирской области, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель областного минздрава.
Ранее в МЧС сообщили, что в Советском районе Новосибирска в ночь на воскресенье обрушилась кровля в кафе, под завалами оказались люди. В региональном главке МЧС уточнили, что пристройка из сэндвич-панелей эксплуатировалась как раздевалка ночного клуба и, вероятнее всего, не выдержала тяжести скопившегося снега. При обрушении погибла девушка, еще четыре человека пострадали. Двоих пострадавших после осмотра в больнице отпустили домой.
"Двое пострадавших прооперированы. У одного пациента перелом таза, у другой девушки - перелом голени. Другой информации пока нет", - сказал собеседник агентства. В больнице агентству уточнили, что оба пациента после операции находятся в травматологическом отделении.
В облминздраве подчеркнули, что все доставленные после ЧП в больницу люди живы. "Кто-то в Telegram-канале распространяет информацию о том, что пациент умер в больнице - это неправда", - сказал собеседник.
Как сообщалось, 24 января власти Новосибирска из-за скопившегося в городе снега, который после обильных снегопадов декабря и января не успевают вывозить с улиц и из дворов, ввели в городе режим ЧС. По факту обрушения крыши следователи СК возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
12 июля 2019, 14:27На Ямале частично обрушился одноэтажный дом на 12 квартир