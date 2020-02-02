Студентка из России рассказала о подготовке к эвакуации из Уханя

ПЕКИН, 2 фев — РИА Новости, Анна Раткогло. Самолеты ВКС России готовятся вылететь в охваченную Самолеты ВКСготовятся вылететь в охваченную коронавирусом китайскую провинцию Хубэй для эвакуации находящихся там россиян, в это же самое время более 340 российских граждан принимают решение — лететь или остаться. Студентка Уханьского университета Манэ Шашикян сообщила РИА Новости, что возвращается домой, и рассказала о подготовке к эвакуации.

Правительство России на этой неделе приняло решение начать эвакуацию россиян, желающих покинуть Ухань и провинцию Хубэй в связи с распространением нового типа коронавируса. Также принято решение об оказании Китаю гуманитарной помощи, в том числе в первоочередном порядке направить в КНР защитные маски.

Эвакуация россиян будет осуществляться 3-4 февраля самолетами ВКС. На каждом воздушном судне будут находиться военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

Посольство в Китае уже формирует списки тех, кто намерен в срочном порядке покинуть провинцию Хубэй, при этом предупреждает, что всем эвакуированным при возвращении в Россию придется провести 14 дней в карантине.

"Я еду. Честно говоря, не очень рада, хотя, может быть, уехать сейчас - разумно, поскольку регулярное транспортное сообщение между Россией и Китаем почти полностью приостановлено на неопределенный срок. Ко всему прочему, учебу в университете тоже отложили, и когда начнется новый семестр, никто не знает. Так что я просто буду надеяться, что доеду домой в целости и сохранности и никакая зараза ко мне по дороге не прицепится", — рассказала девушка.

Манэ отметила, что решение о том, возвращаться домой или нет, принимала совместно с друзьями, "если бы кто-то один из нас остался, то остались бы все".

"Есть парочка ребят, которые по личным обстоятельствам и убеждениям остаются, но большинство уезжает", — добавила она.

Отвечая на вопрос о том, что разрешили брать с собой в самолет, собеседница агентства отметила, что им "скорее сказали, что с собой везти нельзя — никаких животных (пауки, хомячки, кошки, собаки), иначе самолет могут попросту не выпустить, велосипеды, кстати, тоже сказали нельзя".

Манэ, как и многие, с тревогой думает о предстоящем двухнедельном карантине.

"(Меня это) пугает, потому что сказали, что выходить мы не сможем никуда и к нам тоже никого, кроме врачей, пускать не будут. Здесь хотя бы можно выйти погулять по кампусу, хотя это тоже не очень безопасно, но по крайней мере нет чувства, что нас насильно держат взаперти", - поделилась девушка.

Своих граждан их Хубэя вывозит не только Россия, но и целый ряд стран. Говоря о том, как китайцы относятся к этой ситуации, Манэ подчеркнула, что "китайцы-преподаватели поддерживают и желают удачно добраться до дома, друзья-иностранцы тоже говорят, что это очень хорошая новость, что мы едем домой".