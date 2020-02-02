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2020-02-02T09:33+0300
https://ria.ru/20200202/1564154474.html
ВОЗ сообщила о первой смерти от нового коронавируса за пределами Китая
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РИА Новости

ВОЗ сообщила о первой смерти от нового коронавируса за пределами Китая

06:16 02.02.2020 (обновлено: 09:33 02.02.2020)
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© REUTERS / China DailyМедицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Первую смерть от коронавируса за пределами Китая зафиксировали на Филиппинах, умер 44-летний мужчина из Уханя, сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.
Уточняется, что он был вторым по счету больным на Филиппинах, у кого подтвердили коронавирус. Смерть наступила 1 февраля.
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Новый коронавирус

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV.
ВОЗ квалифицировала происходящее как чрезвычайную ситуацию международного значения. По последним данным, общее число заболевших в Китае достигло 14 380 человек, умерли 304, выписаны из больниц 328.
Вне Китая заболели более ста человек.

Принятые Россией меры

После того как в пятницу в России выявили два первых случая заражения коронавирусом, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риска дальнейшего распространения вируса на территории страны нет.
По распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина на Дальнем Востоке закрыта граница с Китаем. Пересечение госграницы с Монголией ограничат, рабочие визы для граждан КНР выдавать перестанут.
С 1 февраля Россия остановила авиасообщение с Китаем, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов линий КНР в Шереметьево. В качестве дополнительных мер решено эвакуировать россиян из некоторых регионов Китая.
Также российские власти попросили аптеки и производителей воздержаться от завышения цен на продукцию из-за коронавируса.
Зампред правительства Татьяна Голикова сообщила об одобренном плане предупреждения распространения вируса в России. Документ в скором времени представят премьер-министру.
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Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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ВОЗРаспространение нового коронавирусаКитайФилиппиныВ мире
Популярные комментарии
Если до России доберется вирус то нам тут всем хана с нашим здравохранением.
2 февраля, 07:29
Bob Staffl
85829348
Какова цель журналистов: посеять панику среди населения?
2 февраля, 06:55
Геннадий Solo
73031036
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