Японский эсминец "Таканами" отбыл для патрулирования на Ближний Восток

Патрулирование с участием эсминца вместе с самолетами Lockheed P-3 Orion (P3C) начнется во второй половине февраля. Два самолета вылетели с базы на Окинаве 11 января.

Как сообщалось ранее, операция рассчитана на год, в ней примут участие 260 служащих сил самообороны Японии. Им разрешено применять оружие в случае непредвиденной ситуации только для защиты японских судов.

Зона патрулирования не будет включать Ормузский пролив и Персидский залив. Такие ограничительные меры Япония предприняла, чтобы отправка ее сил самообороны в этот район не омрачила исторически дружественные отношения с Ираном