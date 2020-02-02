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Японский эсминец "Таканами" отбыл для патрулирования на Ближний Восток
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РИА Новости

Японский эсминец "Таканами" отбыл для патрулирования на Ближний Восток

05:51 02.02.2020 (обновлено: 06:54 02.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМорские силы самообороны (МССО) Японии
Морские силы самообороны (МССО) Японии
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Морские силы самообороны (МССО) Японии. Архивное фото
ТОКИО, 2 фев — РИА Новости. Японский эсминец "Таканами" отправился в воскресенье для патрулирования в Оманский залив и северную часть Аравийского моря, сообщает агентство Киодо.
Патрулирование с участием эсминца вместе с самолетами Lockheed P-3 Orion (P3C) начнется во второй половине февраля. Два самолета вылетели с базы на Окинаве 11 января.
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Как сообщалось ранее, операция рассчитана на год, в ней примут участие 260 служащих сил самообороны Японии. Им разрешено применять оружие в случае непредвиденной ситуации только для защиты японских судов.
Зона патрулирования не будет включать Ормузский пролив и Персидский залив. Такие ограничительные меры Япония предприняла, чтобы отправка ее сил самообороны в этот район не омрачила исторически дружественные отношения с Ираном.
В японском бюджете на 2020 год на патрулирование в Оманском заливе заложена сумма в 4,7 миллиарда иен (около 43 миллионов долларов).
Эсминец Хамагири (DD-155) Морских сил самообороны Японии
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Оманский заливАравийское мореБлижний ВостокЯпонияИранВ мире
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