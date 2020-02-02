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2020-02-02T15:39+0300
https://ria.ru/20200202/1564154259.html
Лавров оценил возможность попыток пересмотра Договора об Антарктике
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РИА Новости

Лавров оценил возможность попыток пересмотра Договора об Антарктике

05:34 02.02.2020 (обновлено: 15:39 02.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров оценил, насколько могут быть реальны попытки пересмотреть Договор об Антарктике.

"Думаю, что ни у кого нет настроения подрывать этот договор. В мае-июне текущего года состоится сессия 43-го Консультативного совещания государств — участников Договора об Антарктике. Там будут отмечать 200-летний юбилей открытия Антарктиды нашими мореплавателями. Мы не наблюдаем каких-либо признаков того, что Договор будет подвергаться испытаниям", — сказал министр в интервью телеканалу "Россия 1" для документального фильма "Антарктида. 200 лет мира".

По словам Лаврова, сотрудничество на Южном полюсе, напротив, служит примером взаимодействия государств, которые "оставляют в стороне все идеологические разногласия и концентрируются на научных исследованиях, мирном освоении этого действительно общечеловеческого достояния".
Главу ведомства также попросили ответить на вопрос, ради чего с точки зрения дипломатии Россия имеет в Антарктиде такое количество станций.
"Вы знаете, здесь нужно прежде всего смотреть глазами ученых. Сомневаюсь, что дипломаты смогли бы совершить такое количество открытий, которые были сделаны нашими учеными. Чего только стоит открытие в конце прошлого века подледного озера (Восток. — Прим. ред.), которое находится миллионы лет без соприкосновения с земной поверхностью под четырехкилометровой толщей льда", — отметил министр.
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Эксперт рассказал о противоречиях вокруг Договора об Антарктике
По его словам, это "уникальное открытие, которое до сих пор позволяет узнавать все больше фактов о том, что из себя представляет наша Земля, как она произошла".

"Для дипломатии — прямая выгода, потому что это позволяет нам передавать свой опыт, показывать достижения наших людей и тем самым укреплять авторитет России в мире. Это то же самое, когда у нас с экономикой и с наукой все хорошо, то нам легче "делать" внешнюю политику", — добавил Лавров.

Деятельность стран в Антарктиде регулируется заключенным в 1959 году Договором об Антарктике. Документ разрешает использовать ледовый континент только в мирных целях: научные исследования, туризм и международное сотрудничество.
Его подписали 46 государств. Некоторые из них, в том числе Австралия, Аргентина, Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия, Франция, Чили, заявляли о претензиях на части Антарктиды. СССР (Россия), США, ЮАР и Перу оставили за собой право предъявлять такие претензии.
Как русские моряки открыли Антарктиду
28 января, 11:10
Как русские моряки открыли Антарктиду200 лет назад русская экспедиция, возглавляемая Фаддеем Беллинсгаузеном, открыла Антарктиду. Как проходило плавание и с какими трудностями столкнулись путешественники — в лонгриде Ria.ru
46063119
Обсудить 11
Южный полюсСергей ЛавровМИД РФАнтарктидаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Серёг, а че Антарктикой ограничиваться 🤷🏻 Вода замерзшая...Двигай в Антарктиду, там Бенжамин для Вовы у КПСС землю и «Блэк Бокс» спрятали. Удачки 🤘
2 февраля, 06:14
Tatiana Chernenko
0302173
Антарктика и есть Антарктида , а замёрзший лёд в Арктике. Учите географию.
2 февраля, 07:45
paulsot75
4530004
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