Через пункты пропуска в Приморье продолжается эвакуация россиян из КНР

В субботу из Китая через пункты пропуска в Приморье вывезли 58 россиян. За два дня на телефоны горячей линии поступило около тысячи обращений от россиян, находящихся в Китае. Более 100 из них заявили о своем желании немедленно вернуться в Россию. Все вернувшиеся в Приморье прошли медицинский осмотр, у них взяли необходимые пробы для исследований.
"Эвакуируют через пункты пропуска Полтавка и Пограничный", - сказал собеседник.
Он добавил, что точное количество людей, которые будут перевезены на родину, пока неизвестно, но автобус в Полтавке уже перевез несколько россиян.
"Кроме того, из Пограничного будут перевезены на территорию Китая 36 граждан КНР", - добавил собеседник.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 14 тысяч 380 человек, скончались 304. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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