Через пункты пропуска в Приморье продолжается эвакуация россиян из КНР

В Приморье поступили еще около тысячи тестов на коронавирус

В Приморье поступили еще около тысячи тестов на коронавирус

Он добавил, что точное количество людей, которые будут перевезены на родину, пока неизвестно, но автобус в Полтавке уже перевез несколько россиян.