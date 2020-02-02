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В Подмосковье горит склад на площади две тысячи "квадратов"
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РИА Новости

В Подмосковье горит склад на площади две тысячи "квадратов"

05:20 02.02.2020 (обновлено: 10:17 02.02.2020)
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© Фото : МЧС РоссииНа месте пожара на складе в Раменском районе Московской области
На месте пожара на складе в Раменском районе Московской области
© Фото : МЧС России
На месте пожара на складе в Раменском районе Московской области
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Одноэтажный склад металлоизделий горит на площади более двух тысяч квадратных метров в Московской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Указывается, что пожар произошел в промзоне в городском округе Раменское, деревне Островцы. Добавляется, что на момент прибытия спасателей склад горел на площади 1 тысяча квадратных метров с угрозой распространения на рядом стоящие бытовки.
"В 03.20 2 февраля РТП-1 объявил повышенный ранг пожара №2. В 03.38 - отмена повышенного ранга пожара №2, выезд на пожар 1 "БИС". В 03.50 - локализация пожара на площади 2070 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По предварительным данным спасателей, на момент пожара людей в здании не было.
Сотрудник МЧС
Вчера, 06:05
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МЧС РФРаменскоеМосковская областьПроисшествия
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