В Приморье поступили еще около тысячи тестов на коронавирус

"Первая партия тест-систем для определения коронавируса поступила около недели назад в Приморский край. Буквально позавчера, 31 января, пришла еще одна дополнительная партия – около 1000 тестов", - отметил зампред правительства Приморья Виктор Фисенко, чьи слова приводятся в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 14 тысяч 380 человек, скончались 304. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.