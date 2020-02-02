В ЕС прокомментировали задержание властями Боливии двух экс-чиновников

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Представитель Представитель Евросоюза считает нарушением представленных гарантий временное задержание в аэропорту Ла-Паса экс-чиновников правительства Эво Моралеса и призывает власти Боливии избегать подобных ситуаций в будущем, сообщается в пресс-релизе ЕС.

Ранее экс-министр горнодобывающей промышленности Сесар Наварро и заместитель министра земель Педро Дамиан Дорадо Лопес, которых в Боливии обвиняют в терроризме и подстрекательстве к мятежу, прибыли в аэропорт Ла-Паса в сопровождении дипломатов и с разрешением на безопасный выезд из страны от временного правительства, однако были задержаны спецназом и провели четыре часа в отделении полиции. Позднее они все же смогли вылететь в Мексику, где им предоставлено политическое убежище.

"Подобный подход представляет собой нарушение данных властями Боливии гарантий. Он также противоречит международным посредническим усилиям, в том числе усилиям Европейского союза", - говорится в сообщении.

В результате переговоров, которые продлились несколько часов и в которых представители ЕС приняли активное участие, экс-чиновникам удалось покинуть Боливию. В ЕС отметили, что "ожидают, что временное правительство Боливии примет все необходимые меры, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем и обеспечить соблюдение принципа верховенства права".

Чиновники из прошлого правительства Боливии, часть из которых продолжает оставаться на территории резиденции посла Мексики, ожидая решений по запросам о предоставлении убежища, стали причиной серьезного кризиса в дипломатических отношениях двух стран. В декабре была объявлена персоной нон грата и покинула страну посол Мексики, а также испанские дипломаты, которые принимали участие в инциденте у резиденции посла.