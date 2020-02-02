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В ЕС прокомментировали задержание властями Боливии двух экс-чиновников
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РИА Новости

В ЕС прокомментировали задержание властями Боливии двух экс-чиновников

05:02 02.02.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСтраны мира. Боливия
Страны мира. Боливия
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Страны мира. Боливия. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Представитель Евросоюза считает нарушением представленных гарантий временное задержание в аэропорту Ла-Паса экс-чиновников правительства Эво Моралеса и призывает власти Боливии избегать подобных ситуаций в будущем, сообщается в пресс-релизе ЕС.
Ранее экс-министр горнодобывающей промышленности Сесар Наварро и заместитель министра земель Педро Дамиан Дорадо Лопес, которых в Боливии обвиняют в терроризме и подстрекательстве к мятежу, прибыли в аэропорт Ла-Паса в сопровождении дипломатов и с разрешением на безопасный выезд из страны от временного правительства, однако были задержаны спецназом и провели четыре часа в отделении полиции. Позднее они все же смогли вылететь в Мексику, где им предоставлено политическое убежище.
"Подобный подход представляет собой нарушение данных властями Боливии гарантий. Он также противоречит международным посредническим усилиям, в том числе усилиям Европейского союза", - говорится в сообщении.
В результате переговоров, которые продлились несколько часов и в которых представители ЕС приняли активное участие, экс-чиновникам удалось покинуть Боливию. В ЕС отметили, что "ожидают, что временное правительство Боливии примет все необходимые меры, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем и обеспечить соблюдение принципа верховенства права".
Президент Боливии Эво Моралес
Вчера, 01:39
Моралес заявил о задержании его помощницы
Чиновники из прошлого правительства Боливии, часть из которых продолжает оставаться на территории резиденции посла Мексики, ожидая решений по запросам о предоставлении убежища, стали причиной серьезного кризиса в дипломатических отношениях двух стран. В декабре была объявлена персоной нон грата и покинула страну посол Мексики, а также испанские дипломаты, которые принимали участие в инциденте у резиденции посла.
После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти объявили о проведении новых выборов.
Президент Боливии Эво Моралес после пресс-конференции в Ла-Пас, Боливия. 24 октября 2019
30 января, 19:29
Моралес не исключил возвращения в политику
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Смена власти в БоливииЕвросоюзЛа-Пас (город)БоливияВ мире
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