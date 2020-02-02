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В КНР шесть чиновников уволили за неэффективную борьбу с коронавирусом
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РИА Новости

В КНР шесть чиновников уволили за неэффективную борьбу с коронавирусом

04:58 02.02.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкСитуация в Пекине в связи с эпидемией коронавируса
Ситуация в Пекине в связи с эпидемией коронавируса
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Ситуация в Пекине в связи с эпидемией коронавируса
ПЕКИН, 2 фев – РИА Новости. Шесть чиновников уволены в городском округе Хуанган китайской провинции Хубэй, где находится эпицентр вспышки нового типа коронавируса, за неэффективную работу по профилактике и контролю за распространением заболевания, заявила на пресс-конференции мэр города Цю Лисинь.
"На раннем этапе (после возникновения вспышки пневмонии – ред.) некоторые кадровые работники не придавали должного внимания выполнению своих обязанностей, что привело к появлению недостатков и слабых мест в работе по профилактике и контролю за распространением заболевания", - сказала мэр.
Она сообщила, что по итогам проверки различные меры приняты в отношении 337 человек, которые недобросовестно выполняли свою работу, при этом шесть человек, занимавших руководящие посты, были сняты с должностей.
Цю Лисинь подчеркнула, что возможности разных районов городского округа оказывать необходимую медицинскую помощь все еще недостаточны, а профилактика и контроль за распространением коронавируса в сельской местности крайне слабы.
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Распространение нового коронавирусаХубэйКитайВ мире
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