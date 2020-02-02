В КНР шесть чиновников уволили за неэффективную борьбу с коронавирусом

"На раннем этапе (после возникновения вспышки пневмонии – ред.) некоторые кадровые работники не придавали должного внимания выполнению своих обязанностей, что привело к появлению недостатков и слабых мест в работе по профилактике и контролю за распространением заболевания", - сказала мэр.

Она сообщила, что по итогам проверки различные меры приняты в отношении 337 человек, которые недобросовестно выполняли свою работу, при этом шесть человек, занимавших руководящие посты, были сняты с должностей.