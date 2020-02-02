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Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее возросло до 15
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РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее возросло до 15

04:49 02.02.2020 (обновлено: 06:23 02.02.2020)
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© REUTERS / Essam al-SudaniМедицинский работник проводит осмотр пассажира в аэропорту Басры, Ирак
Медицинский работник проводит осмотр пассажира в аэропорту Басры, Ирак
© REUTERS / Essam al-Sudani
СЕУЛ, 2 фев – РИА Новости. Южная Корея подтвердила еще три случая заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV, таким образом их общее количество возросло до 15, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось, что Южная Корея зарегистрировала одиннадцать случаев заражения пневмонией неизвестного происхождения. Четверо из них заразились уже внутри страны в результате передачи вируса от человека к человеку. 12-й зараженный был гражданином Китая, которой заразился в Японии и потом въехал в Южную Корею.
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Новый, 13-й, зараженный был обнаружен среди эвакуированных 368 граждан, прилетевших первым чартерным рейсом из Уханя. 28-летний южнокореец не был среди тех 18 человек, которых по прилету отправили на проверку в связи с наличием повышенной температуры. Заболевание проявилось у него уже во время нахождения в месте карантина в Ансане, куда власти поселили часть эвакуированных. Теперь он изолирован в Центральном государственном медицинском центре.
Еще одним, 14-м, подтвержденным случаем заражения стала 40-летняя китаянка, член семьи двенадцатого зараженного. Как близкий к больному человек она находилась на добровольном карантине и прошла проверку.
Пятнадцатый зараженный был обнаружен среди тех, кто недавно путешествовал в Ухань. 43-летний южнокореец въехал на родину 20 января и находился под активным наблюдением как пассажир, летевший одним рейсом с четвертым зараженным. С 1 февраля у него проявились легкие симптомы простуды, поэтому медики провели анализы и подтвердили наличие коронавируса.
Южнокорейские медики пытаются отследить всех, кто находился в контакте с заболевшими. По последним данным, всего под наблюдением находятся 678 человек. Помимо 15 зараженных, анализы были проведены для 327 человек, но не показали наличия вируса. Власти также пытаются проверить около трех тысяч человек, которые въезжали в Южную Корею с 14 января, побывав до этого в Ухане. Как сообщило министерство здравоохранения, после объявления всего Китая зоной заражения, список прибывших из любого района этой страны передан в медицинские центры, и врачи находят всех путешественников, чтобы отследить их состояние. В колл-центре горячей линии по вопросам вируса работают 188 человек.
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Также для того, чтобы отследить момент проявления вируса и всех, кто контактировал с новыми зараженными, на местах по каждому из случаев работает команда специалистов из 8-9 человек. Они проводят интервью с зараженными, отслеживают их передвижения и контакты, занимаются организацией дезинфекции мест, где побывал зараженный.
Помимо этого, министерство здравоохранения сообщило, что власти увеличили число специальных пунктов для проверки людей с подозрением на заражение вирусом почти вдвое - с 288 до 532. Отдельные медпункты организованы для того, чтобы такие пациенты не пересекались с другими людьми в обычных больницах.
Утром в субботу в аэропорт Инчхона прибыл второй чартерный рейс с 333 гражданами Южной Кореи, эвакуированными из Уханя и его окрестностей. До этого в пятницу первый рейс перевез еще 368 человек. Среди пассажиров первого рейса у 18 обнаружили повышенную температуру, поэтому они были сразу изолированы для проверки и лечения. Из числа эвакуированных на втором рейсе еще семь человек отправили в больницу. Оставшиеся граждане размещены в двухнедельный карантин в специально выделенных местах проживания в городах Ансан и Чинчхон.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 14 тысяч 380 человек, скончались 304. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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Распространение нового коронавирусаЮжная КореяУханьВ мире
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