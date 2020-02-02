Въезжающих в Приморье граждан Китая с ВНЖ изолируют на карантин

"Во всех районах Приморья, где присутствуют пограничные пункты пропуска (Артём, Пограничный, Хасанский, Октябрьский районы) до сегодняшнего вечера будут организованы изолированные пункты временного размещения людей. Там будут находиться на 14-дневном карантине граждане КНР, которые въезжают в страну по виду на жительство", - написал Кожемяко в воскресенье.