Въезжающих в Приморье граждан Китая с ВНЖ изолируют на карантин

ВЛАДИВОСТОК, 2 фев - РИА Новости. Изолированные пункты временного размещения для граждан КНР, которые въезжают в РФ по виду на жительство, организуют в приграничных районах Приморья, сообщил глава региона Олег Кожемяко в своем аккаунте в Instagram.
"Во всех районах Приморья, где присутствуют пограничные пункты пропуска (Артём, Пограничный, Хасанский, Октябрьский районы) до сегодняшнего вечера будут организованы изолированные пункты временного размещения людей. Там будут находиться на 14-дневном карантине граждане КНР, которые въезжают в страну по виду на жительство", - написал Кожемяко в воскресенье.
Пресс-служба правительства края уточняет, что именно сейчас ожидается приток граждан КНР с видом на жительство в Россию, поэтому и мера введена только теперь.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 14 тысяч 380 человек, скончались 304. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.